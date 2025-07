Parineeti-Raghav Leave Kapil Sharma Show: परीणीति-राघव ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की शूटिंग बीच में छोड़ी, जानिए वजह (Watch Video)

Parineeti Chopra (Photo Credits: Instagram)

Parineeti-Raghav Leave Kapil Sharma Show: The Great Indian Kapil Show के सेट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेहमान के तौर पर पहुंचे अभिनेता परीणीति चोपड़ा और उनके पति सांसद राघव चड्ढा को शूटिंग बीच में ही छोड़कर तुरंत निकलना पड़ा. इसकी वजह बनी राघव की मां की तबीयत. HT की रिपोर्ट के अनुसार, कपल शो के नए एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे, जब उन्हें अचानक सेट छोड़ना पड़ा. इस बारे में एक सूत्र ने पुष्टि की कि राघव की मां को माइग्रेन की समस्या हुई थी लेकिन स्थिति गंभीर नहीं थी. उन्होंने बताया, "हां, उन्हें माइग्रेन हुआ था, कुछ भी गंभीर नहीं है." साथ ही यह भी कहा गया कि, "परीणीति और राघव आने वाले हफ्ते में शूटिंग का बाकी हिस्सा पूरा करेंगे."

परीणीति और राघव की शादी 2023 में हुई थी और दोनों अपने काम के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई के बीच सफर करते रहते हैं. हाल ही में दोनों फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रेंच ओपन फाइनल देखने पहुंचे थे. वहां से परीणीति ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "The French Open final, Paris, and him... Could date night get any better? लेकिन ओह, क्या मैच था! 5.5 घंटे बैठना हमारे लिए थकाऊ था, लेकिन इन चैंपियंस के लिए नहीं!"

वर्क फ्रंट की बात करें तो परीणीति चोपड़ा जल्द ही अपना वेब सीरीज डेब्यू करने जा रही हैं. इस प्रोजेक्ट की शूटिंग उन्होंने अप्रैल में पूरी कर ली थी. इस वेब शो में उनके साथ जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान और अनुप सोनी जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस शो के निर्माता सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा हैं.

वहीं, The Great Indian Kapil Show का नया सीजन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है. इस शो में कपिल शर्मा होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं और उनके साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक जैसे हास्य कलाकार भी मौजूद हैं. इसके अलावा अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू शो में 'गेस्ट' के तौर पर नजर आ रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने फैंस को थोड़ा निराश जरूर किया है, लेकिन इस बात की खुशी है कि राघव की मां की तबीयत स्थिर है और कपल जल्द ही शूटिंग फिर से शुरू करेगा.