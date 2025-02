VIDEO: महाकुंभ पहुंचीं कैटरीना कैफ ने सास के साथ लगाई संगम में डुबकी, फैंस कर रहे तारीफ

बॉलीवुड में सितारे अक्सर धार्मिक स्थलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और इस बार अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ महाकुंभ में पहुंची हैं. इससे पहले, अक्षय कुमार ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी. अब कैटरीना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वे अपनी सास के साथ श्रद्धा भाव से पूजा करती नजर आ रही हैं.

महाकुंभ में पहुंचीं कैटरीना कैफ ने इस दौरान ट्रेडिशनल अवतार अपनाया. वे पीच कलर का सूट पहने दिखीं, जिसमें वे बेहद खूबसूरत और गरिमामयी लग रही थीं. उनका यह सादगी भरा लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

कैटरीना के पति और बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल भी हाल ही में फिल्म 'छावा' के प्रमोशन के सिलसिले में महाकुंभ पहुंचे थे. उन्होंने वहां पूजा-अर्चना की और संगम में डुबकी लगाई. उन्होंने इस दौरान कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है. काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें यहां आने का अवसर मिलेगा. अब जब हम यहां हैं, तो बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं.'

Katrina Kaif along with her mother-in-law reaches Prayagraj for holy dip at Maha Kumbh#KatrinaKaif #mahakumbhmela #mahakumbh2025 pic.twitter.com/iq2cRmLoRV

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) February 24, 2025