John Abraham निभाएंगे पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर Rakesh Maria का किरदार, रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे यह बायोपिक

John Abraham to Play Former Mumbai Police Commissioner Rakesh Maria: बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की भूमिका निभाने जा रहे हैं. इस बायोपिक का निर्देशन रोहित शेट्टी करेंगे. यह फिल्म मारिया के करियर को दर्शाएगी, जिसमें 1993 के मुंबई बम धमाकों और 26/11 आतंकी हमले की जांच में उनकी अहम भूमिका को प्रमुखता से दिखाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2025 से शुरू होगी और 45 दिनों के शेड्यूल में इसे जून 2025 तक पूरा करने की योजना है. यह रोहित शेट्टी की पहली बायोपिक होगी, जो उनके लोकप्रिय कॉप यूनिवर्स से अलग होगी. The Diplomat Trailer: जॉन अब्राहम की पॉलिटिकल थ्रिलर 'द डिप्लोमैट' का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में दिखेगा कूटनीति और इमोशन का संगम (Watch Video)

राकेश मारिया: मुंबई पुलिस का एक निडर अधिकारी

राकेश मारिया भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सम्मानित अधिकारी रहे हैं. उन्होंने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा, 2008 के मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब की पूछताछ का नेतृत्व भी उन्होंने किया था.

राकेश मारिया की बायोपिक में जॉन अब्राहम:

फिल्म को लेकर जॉन और रोहित का उत्साह

इस प्रोजेक्ट को लेकर जॉन अब्राहम और रोहित शेट्टी दोनों ही काफी उत्साहित हैं. दोनों का मानना है कि यह फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था की निडरता को दिखाने के साथ-साथ एक प्रेरणादायक कहानी भी पेश करेगी. अब देखना होगा कि यह बायोपिक दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती है.