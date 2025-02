Is Salman Khan Playing an Auto-Driver? क्या सलमान खान अपने हॉलीवुड डेब्यू में बने ऑटो ड्राइवर? वायरल क्लिप से बढ़ी अटकलें

Is Salman Khan Playing an Auto-Driver: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऑटो-ड्राइवर की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सऊदी अरब में फिल्म के सेट से लीक हुआ है, जहां सलमान संजय दत्त के साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2021 की अर्जेंटीनी फिल्म ‘Seven Dogs’ की रीमेक हो सकती है. इस वायरल वीडियो में सलमान खान खाकी ड्राइवर यूनिफॉर्म में ऑटो-रिक्शा के पास खड़े नजर आ रहे हैं. एक अन्य क्लिप में वह सफेद सूट में दिख रहे हैं, जबकि संजय दत्त नीले सूट में नजर आ रहे हैं.

एक X (ट्विटर) यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “भाई और बाबा हॉलीवुड फिल्म के कैमियो के लिए सऊदी अरब में हैं.” वहीं, एक और क्लिप में सलमान चेक शर्ट और लाल गमछा पहने फिल्म क्रू के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं. फिल्म का निर्देशन ‘Bad Boys: Ride or Die’ (2024) के निर्देशक आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह कर रहे हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Bollywood actors #SalmanKhan and #SanjayDutt have reportedly joined hands to star in a #Hollywood project. The actors are currently in Saudi Arabia shooting for the American thriller, where they will play brief yet impactful roles.

https://t.co/zSCO9Pza0l pic.twitter.com/EDkE7FFtM3

— Deccan Herald (@DeccanHerald) February 21, 2025