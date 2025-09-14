India vs Pak Asia Cup 2025: दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच, अभिनेता सुनील शेट्टी ने दी प्रतिक्रिया; BCCI को लेकर कही ये बात; VIDEO

India vs Pak Asia Cup 2025: दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला होने जा रहा है. इस मैच को लेकर अभिनेता सुनील शेट्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है. सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने कहा, "यह एक विश्व खेल संस्था है, और उन्हें इन नियमों और विनियमों का पालन करना होगा. क्रिकेट के अलावा भी कई अन्य खेल हैं और कई एथलीट इनमें भाग लेते हैं. एक भारतीय के रूप में, मुझे लगता है कि यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, चाहे हम इसे देखना चाहें, या नहीं, चाहे हम स्टेडियम में जाएं या न जाएं.
क्रिकेटरों को दोषी नहीं ठहरा सकते; सुनील शेट्टी
अभिनेता ने आगे कहा, "यह निर्णय हमें ही लेना है, लेकिन आप क्रिकेटरों को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि वे खिलाड़ी हैं और उनसे देश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती है. इस प्रकार के बड़े मुकाबलों में उनकी भूमिका अहम होती है, और हमें उनके प्रयासों का सम्मान करना चाहिए. यह भी पढ़े: India vs Pak Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, भारतीय क्रिकेटर और ममता सरकार में खेल मंत्री मनोज तिवारी ने किया विरोध किया; कही ये बातें; VIDEO
भारत-पाक मैच पर सुनील शेट्टी की प्रतिक्रिया
#WATCH दिल्ली: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, "यह एक विश्व खेल संस्था है। उन्हें इन नियमों और विनियमों का पालन करना ही होगा क्योंकि कई अन्य खेल हैं और कई एथलीट उनमें शामिल हैं। एक भारतीय के रूप में, मुझे लगता है कि यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय… pic.twitter.com/xBdq1JZkTU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2025
BCCI को लेकर दी ये प्रतिक्रिया
उन्होंने अंत में कहा, "यह मामला BCCI के हाथ में नहीं है. यह एक विश्व खेल संस्था है, और हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते. हमें यह तय करना है कि हम व्यक्तिगत रूप से इस मैच के बारे में क्या करना चाहते हैं.
देश में मैच को लेकर विरोध
दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर भले ही अभिनेता सुनील शेट्टी की अपनी प्रतिक्रिया हो, लेकिन देश के ज्यादातर लोग भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच का विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जो लोग हमारे देश के मासूम नागरिकों और सैनिकों की जान लेते हैं, उनके साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए. उनका मानना है कि ऐसे मैचों से केवल नफरत और तनाव को बढ़ावा मिलता है, और यह देश के लोगों के सम्मान के खिलाफ है.