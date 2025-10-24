म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी पर यौन शोषण का आरोप, महिला ने लगाया गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप

Sachin Sanghvi | Facebook

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी (Sachin Sanghvi) के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है. महिला ने अपनी शिकायत में न केवल रेप का आरोप लगाया, बल्कि यह भी कहा कि सचिन ने उस पर गर्भपात करवाने का दबाव डाला. इस मामले में मुंबई पुलिस ने विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली है.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला की उम्र 20 साल के आसपास है. उसने बताया कि फरवरी 2024 में उसकी मुलाकात सचिन सांघवी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. सचिन ने उसे मैसेज भेजकर अपने म्यूजिक एल्बम में काम देने का वादा किया. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फोन नंबर का आदान-प्रदान हुआ.

महिला का आरोप है कि सचिन ने उसे अपने स्टूडियो बुलाया, जहां उसने पहले उसे शादी का प्रस्ताव दिया और फिर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद सचिन ने उससे दूरी बना ली और जब महिला ने गर्भवती होने की बात बताई तो उस पर गर्भपात करवाने का दबाव बनाया.

पुलिस ने की कार्रवाई

शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर गुरुवार को सचिन सांघवी को गिरफ्तार कर लिया. उन पर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि फिलहाल सचिन से पूछताछ की जा रही है और मामला संवेदनशील होने के कारण कुछ बिंदुओं की जांच अभी बाकी है.

कौन हैं सचिन सांघवी?

सचिन सांघवी बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी “सचिन–जिगर” का हिस्सा हैं. इस जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं.

जीने लगा हूं- रमैया वस्तावैया

सुन साथिया- ABCD 2

चुनर- ABCD 2

अपना बना ले- भेड़िया

माना के हम यार नहीं- मेरी प्यारी बिंदु

सचिन ने अपने करियर की शुरुआत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के असिस्टेंट के रूप में की थी. बाद में उन्होंने जिगर सरैया के साथ मिलकर अपनी खुद की जोड़ी बनाई और बॉलीवुड में पहचान हासिल की.

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस जांच में जुटी है. सचिन सांघवी का बयान दर्ज किया जा रहा है, जबकि पीड़िता के मेडिकल और डिजिटल सबूतों की भी जांच की जा रही है.