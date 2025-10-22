Midwest IPO अलॉटमेंट हुआ फाइनल, ऐसे करें ऑनलाइन चेक, जानें लिस्टिंग की तारीख और समय

Midwest IPO Allotment Status Finalised

Midwest IPO allotment status: मिडवेस्ट लिमिटेड (Midwest Limited) का आईपीओ फाइनल हो चुका है. कंपनी ने सोमवार 20 अक्टूबर को अपने आईपीओ का अलॉटमेंट घोषित किया. यानी अब निवेशक यह जान सकते हैं, कि उन्हें शेयर आवंटित हुए हैं या नहीं. इसके लिए वे एनएसई, बीएसई या रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. आईपीओ अलॉटमेंट जारी होने के बाद अब निवेशकों की निगाहें शेयर की लिस्टिंग पर टिकी हैं.

निवेशको से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, इस इश्यू को कुल 87.89 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. कंपनी ने कुल 31,17,460 शेयर ऑफर किए थे, जबकि बोलियां 27,39,83,920 शेयरों के लिए आईं. इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 139.87 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का कोटा 168.07 गुना और रिटेल निवेशकों का कोटा 24.26 गुना भरा गया. यह साफ दर्शाता है, कि निवेशकों ने इस आईपीओ में मजबूत दिलचस्पी दिखाई और इसे लेकर उत्साह बहुत अधिक था.

आईपीओ की राशि का उपयोग

मिडवेस्ट आईपीओ की कुल राशि 451 करोड़ रुपये थी, जिसमें 250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर्स गुंतका रवींद्र रेड्डी और कोल्लारेड्डी राम राघव रेड्डी द्वारा 201 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल था. फ्रेश इश्यू से कंपनी अपने फेस II क्वार्ट्ज फैक्ट्री विस्तार के लिए 130.3 करोड़ रुपये, कर्ज़ चुकाने के लिए 56.2 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स के लिए 25.7 करोड़ रुपये, चयनित खानों में सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए 3.2 करोड़ रुपये और बाकी राशि को कॉर्पोरेट सामान्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेगी.

कंपनी के बारे में

मिडवेस्ट लिमिटेड प्राकृतिक पत्थर के खनन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सक्रिय है. कंपनी ने ग्रेनाइट के अलावा क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग में भी कदम रखा है, और इसके लिए फेस I सुविधा स्थापित की है. यह सुविधा विशेष रूप से इंजीनियर्ड स्टोन और सोलर ग्लास सेक्टर्स को क्वार्ट्ज सप्लाई करती है, जिससे कंपनी का कारोबार विविध और मजबूत हो रहा है.

आईपीओ अलॉटमेंट कैसे चेक करें?

एनएसई वेबसाइट पर करे चेक

सबसे पहले एनएसई इंडिया की वेबसाइट nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids पर जाएं.

अब ‘NSE IPO Allotment Page’ खोलें.

इसके बाद 'Equity & SME IPO Bid Details' चुनें.

अब ड्रॉपडाउन लिस्ट में 'MIDWESTLTD' का चयन करें.

अब क्लाइंट आईडी, एप्लिकेशन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें.

सबमिट पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस देखें.

बीएसई वेबसाइट पर करे चेक

सबसे पहले बीएसई की वेबसाइट bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

अब ‘Issue Type’ में ‘Equity’ विकल्प को चुनें.

इसकें बाद ‘Issue Name’ में 'Midwest Limited IPO' सिलेक्ट करें.

इसके बाद अपना पैन नंबर या एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

अब आपकी मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ अलॉटमेंट डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी.

केफिन टेक्नोलॉजीज पर करे चेक

केफिन टेक्नोलॉजीज की आईपीओ रजिस्ट्रार वेबसाइट पर जाएं.

वहां 'Select IPO' मेन्यू से 'Midwest Ltd' चुनें

अब पैन, डिमैट खाता या आवेदन नंबर से सर्च करने का तरीका चुनें.

आवश्यक डिटेल्स और कैप्चा दर्ज करें.

अब अपने अलॉटमेंट स्टेटस को देखने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा.

कब होगी लिस्टिंग?

अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद, जिन निवेशकों को मिडवेस्ट लिमिटेड के शेयर नहीं मिले, उनके पैसे आज 21 अक्टूबर 2025 से रिफंड किए जाने शुरू हो जाएंगे. वहीं, जिन्होंने शेयर हासिल किए हैं, उनके डीमैट अकाउंट में 22 अक्टूबर तक शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे. मिडवेस्ट लिमिटेड के शेयर बीएसई और एनएसई पर शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे लिस्ट किए जाएंगे.

ग्रे मार्केट प्रीमियम

अलॉटमेंट से पहले ही मिडवेस्ट लिमिटेड के शेयरों को लेकर ग्रे मार्केट (GMP) में सकारात्मक माहौल बना हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के अनलिस्टेड शेयर 1,166 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि आईपीओ का प्राइस बैंड 1,014 रुपये से 1,065 रुपये प्रति शेयर रखा गया था. इस आधार पर, अपर प्राइस बैंड 1,065 रुपये पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 101 रुपये या लगभग 9.48% है. इसका मतलब है, कि शेयर की लिस्टिंग इश्यू प्राइस से लगभग 9-10% ऊपर हो सकती है, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.