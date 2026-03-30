Mahavir Jayanti 2026: महावीर जयंती पर 31 मार्च को Bank खुले रहेंगे या बंद? जानें RBI के नए निर्देश

Bank Holiday | Representatonal Image (Photo Credits: Pixabay)

Mahavir Jayanti 2026: वित्तीय वर्ष 2025-26 अपनी समाप्ति की ओर है और 31 मार्च करदाताओं व व्यवसायों के लिए लंबित लेनदेन निपटाने की अंतिम तिथि है. इस साल 31 मार्च को भगवान महावीर की जयंती भी मनाई जा रही है, जो एक प्रमुख गजेटेड अवकाश है. हालांकि, इस महत्वपूर्ण वित्तीय तिथि को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक बैंकिंग सेवाएं चालू रहें ताकि साल के अंत के वित्तीय कार्य प्रभावित न हों.

साल के अंत की क्लोजिंग के लिए विशेष निर्देश

सरकारी लेखांकन और करदाताओं की सुविधा के लिए आरबीआई ने सभी 'एजेंसी बैंकों' की शाखाओं को मंगलवार, 31 मार्च को काउंटर लेनदेन के लिए खुला रहने का निर्देश दिया है. यह आदेश अधिकांश वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए महावीर जयंती के मानक अवकाश को ओवरराइड (निरस्त) करता है. यह भी पढ़े: Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: क्या 31 मार्च को बंद रहेंगे स्कूल? दिल्ली, यूपी और अन्य राज्यों में छुट्टियों को लेकर जानें ताजा अपडेट

यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि वस्तु एवं सेवा कर (GST) और आयकर पोर्टल के माध्यम से होने वाले कर संग्रह सहित सरकारी रसीदों और भुगतानों को इसी वित्तीय वर्ष में संसाधित किया जा सके. ग्राहक उम्मीद कर सकते हैं कि शाखाएं नियमित कामकाज के घंटों के दौरान खुली रहेंगी.

हालांकि संघीय निर्देश सरकारी कामकाज संभालने वाले सभी एजेंसी बैंकों पर लागू होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में निजी और सहकारी बैंक आम जनता के लिए महावीर जयंती का अवकाश रख सकते हैं. आरबीआई द्वारा जिन शहरों में महावीर जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, उनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, नागपुर, पटना, रायपुर और रांची शामिल हैं.

इन क्षेत्रों में 'सरकारी बिजनेस' डेस्क सक्रिय रहेंगे, लेकिन चेक क्लियरेंस, नया खाता खोलने या लॉकर एक्सेस जैसी सेवाएं सीमित या अनुपलब्ध हो सकती हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय शाखा से संपर्क करें या मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करें.

डिजिटल बैंकिंग और एटीएम की उपलब्धता

31 मार्च को भौतिक शाखाओं की स्थिति चाहे जो भी हो, सभी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कार्यात्मक रहेंगे. इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

RTGS और NEFT: आरबीआई ने पुष्टि की है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम 24/7 चालू रहेंगे.

आरबीआई ने पुष्टि की है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम 24/7 चालू रहेंगे. IMPS और UPI: यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान सेवाएं बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी.

यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान सेवाएं बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी. ATM: बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे छुट्टियों के दौरान कैश की कमी न होने दें और एटीएम में पर्याप्त नकदी लोड रखें.

वित्तीय कैलेंडर पर प्रभाव

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और महावीर जयंती के एक साथ होने से "वर्किंग हॉलिडे" की स्थिति बन गई है. चूंकि 1 अप्रैल को बैंकों में "खातों की वार्षिक बंदी" (Annual Closing) के कारण पारंपरिक अवकाश रहता है, इसलिए बुधवार, 1 अप्रैल को बैंक जनता के लिए बंद रहेंगे.

परिणामस्वरूप, 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भौतिक बैंकिंग का अंतिम अवसर है. धारा 80C के तहत कटौती का दावा करने या बकाया भुगतान करने वाले करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने लेनदेन ऑनलाइन पूरे करें या अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए दिन की शुरुआत में ही शाखाओं का दौरा करें.