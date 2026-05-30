Bank Holiday Today, May 30, 2026: क्या आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? जानें RBI की छुट्टियों की पूरी जानकारी

Bank Holiday Today, May 30, 2026: शनिवार, 30 मई 2026 को अपने बैंक की शाखा में जाने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए राहत की खबर है. आज देश भर में सभी बैंक पूरी तरह से खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कामकाज करेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कार्यक्रम के अनुसार, 30 मई को महीने का पांचवां शनिवार है. आरबीआई के नियमों के तहत पांचवें शनिवार को बैंक अवकाश घोषित नहीं किया जाता है.

क्यों खुले हैं आज देश के सभी बैंक

भारत में बैंकिंग प्रणाली के नियमों के अनुसार, सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक हर महीने के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके विपरीत, महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक नियमित कार्य दिवस (Working Days) के रूप में काम करते हैं. चूंकि मई 2026 के महीने में कुल पांच शनिवार आ रहे हैं, इसलिए 30 मई को पड़ने वाले पांचवें शनिवार को सभी शाखाएं खुली रहेंगी.

आज के दिन ग्राहक अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर नकद जमा, निकासी, चेक क्लीयरेंस, खाता खोलने के अनुरोध, लोन से जुड़ी पूछताछ और अन्य काउंटर लेनदेन जैसे सभी काम आसानी से निपटा सकते हैं.

इस वीकेंड का बैंक शेड्यूल

बैंकों में इस सप्ताहांत (Weekend) का कामकाज कुछ इस प्रकार रहेगा:

शनिवार, 30 मई 2026: देश के सभी बैंक खुले हैं और सामान्य कार्य घंटों के अनुसार काम कर रहे हैं.

रविवार, 31 मई 2026: साप्ताहिक अवकाश होने के कारण देश भर में सभी बैंक शाखाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी.

जिन ग्राहकों को शाखा में जाकर ही अपना कोई जरूरी काम पूरा करना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आज ही इसे निपटा लें, क्योंकि रविवार को भौतिक शाखाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24/7 चालू रहेंगी

भले ही रविवार को या किसी अन्य अवकाश के दिन बैंक की शाखाएं बंद रहती हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है. ग्राहक फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रख सकते हैं.

यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी (NEFT) और आईएमपीएस (IMPS) जैसी आवश्यक सेवाएं सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश सहित 24 घंटे और सातों दिन (24/7) उपलब्ध रहती हैं. इसके अलावा, नकद निकासी और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए एटीएम (ATM) सेवाएं भी हमेशा की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी.

ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग बैंकों और क्षेत्रों के आधार पर स्थानीय शाखाओं के समय में मामूली अंतर हो सकता है, इसलिए घर से निकलने से पहले समय की पुष्टि करना बेहतर रहेगा. हालांकि, 30 मई के लिए स्थिति पूरी तरह साफ है कि बैंक खुले हैं और सेवाएं उपलब्ध हैं.