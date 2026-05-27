Bakrid Holiday 2026: ईद-उल-अजहा पर आज रहेगा सरकारी अवकाश या कल? जानिए सरकार का ताजा अपडे
(Photo Credits Pixabay)

Bakrid Holiday 2026: भारत में इस साल ईद-उल-अजहा (बकरीद) के त्योहार को लेकर सरकारी छुट्टी की तारीखों में बड़ा बदलाव हुआ है. कार्मिक, लोक ख्याल और पेंशन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय सरकारी प्रशासनिक कार्यालयों में बकरीद का अवकाश कल यानी 28 मई को रहेगा. इससे पहले वार्षिक कैलेंडर में यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन देश की प्रमुख हिलाल कमेटियों द्वारा चांद दिखने की पुष्टि के बाद तारीख को संशोधित किया गया है.

केंद्र सरकार ने क्यों बदला अपना फैसला?

केंद्र सरकार के वार्षिक अवकाश कैलेंडर में ईद-उल-अजहा के लिए 27 मई की तारीख अस्थायी (Tentative) रूप से तय की गई थी. हालांकि, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार त्योहार पूरी तरह से चंद्रमा के दीदार पर निर्भर करता है. देश के अधिकांश हिस्सों में धू अल-हिज्जाह का चांद देरी से दिखने के कारण दिल्ली की जामा मस्जिद और अन्य धार्मिक संगठनों ने 28 मई को बकरीद मनाने का एलान किया. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर छुट्टी को 27 मई के स्थान पर 28 मई को स्थानांतरित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्किंग कैलेंडर में बदलाव कर 28 मई को अवकाश घोषित किया है.

विभिन्न राज्यों में छुट्टियों का अलग-अलग गणित

देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर चांद दिखने की स्थिति के कारण छुट्टियों के नियम भी अलग हैं. जहां अधिकांश राज्यों में कल छुट्टी रहेगी, वहीं कुछ राज्यों में स्थिति इस प्रकार है.

  • जम्मू-कश्मीर: घाटी में स्थानीय धार्मिक उलेमाओं को 17 मई को ही चांद दिख गया था, जिसके कारण वहां आज यानी 27 मई को ही बकरीद मनाई जा रही है. जम्मू और श्रीनगर में सरकारी कार्यालयों में आज ही स्थानीय स्तर पर अवकाश है.

  • केरल: केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 27 मई और 28 मई, दोनों दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. वहां इस त्योहार पर दो दिनों की छुट्टी रहेगी.

  • पश्चिम बंगाल: राज्य सरकार ने पूर्व में घोषित 26 और 27 मई की छुट्टियों को संशोधित कर दिया है. अब पूरे राज्य में दोनों दिन सामान्य कामकाज होगा और 28 मई को आधिकारिक तौर पर बकरीद की इकलौती छुट्टी रहेगी.

  • तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: इन राज्यों ने भी मुस्लिम धार्मिक निकायों के परामर्श के बाद अपनी आधिकारिक छुट्टी को कल, यानी 28 मई के लिए रीशेड्यूल किया है. आंध्र प्रदेश में इस वजह से कुछ परीक्षाओं को भी आगे बढ़ा दिया गया है.

बैंकों और शेयर बाजार के कामकाज पर क्या पड़ेगा असर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के स्थानीय नियमों और त्योहार मनाए जाने के दिनों पर निर्भर करती हैं. त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बैंक आज यानी 27 मई को बंद हैं. जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में बैंक कल यानी 28 मई को बंद रहेंगे.

शेयर बाजार की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने पहले ही अपने कैलेंडर में 28 मई को ईद-उल-अजहा के अवसर पर ट्रेडिंग बंद रखने का एलान किया है. हालांकि, इस दौरान पूरे देश में ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम (ATM), यूपीआई (UPI) और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं दोनों ही दिन बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी.