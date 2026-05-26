Bakrid Holiday 2026: बकरीद का चांद दिखने के बाद बदला छुट्टियों का कार्यक्रम, 28 मई को केंद्र और कई राज्यों में अवकाश घोषित

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Bakrid Holiday Update: भारत में इस साल ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार मुख्य रूप से 28 मई 2026 (गुरुवार) को मनाया जाएगा. देश के अधिकांश हिस्सों में धू-अल-हिज्जा (जिलहज) का चांद समय पर नजर न आने के कारण धार्मिक कमेटियों ने त्योहार की तारीख को आगे बढ़ाया है. इस फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों और प्रमुख संस्थानों ने अपने आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में संशोधन किया है. पहले से तय 27 मई की छुट्टी को अब आधिकारिक तौर पर बदलकर 28 मई कर दिया गया है.

केंद्र सरकार औरSC ने जारी की नई अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय सरकारी प्रशासनिक कार्यालय अब 27 मई के बजाय 28 मई को बकरीद के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे. यह भी पढ़े: When is Bakrid 2026 in India: भारत में 27 या 28 मई, कब मनाई जाएगी बकरीद? जानें सही डेट, धार्मिक महत्व और कुर्बानी की फज़ीलत

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कार्य दिवसों में बदलाव किया है. शीर्ष अदालत 27 मई को सामान्य रूप से खुली रहेगी और काम करेगी, जबकि पूर्व में 28 मई के लिए निर्धारित मामलों की सुनवाई अब एक दिन पहले कर दी जाएगी.

राज्यों में छुट्टियों का गणित: कहीं बदला दिन, कहीं दो दिन की छुट्टी

चांद दिखने की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपनी आधिकारिक छुट्टियों को 28 मई के लिए रीशेड्यूल कर दिया है. आंध्र प्रदेश में इस बदलाव के कारण 28 मई को होने वाली इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस्ड सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है, जो अब जून के पहले सप्ताह में आयोजित होंगी.

केरल सरकार ने इस बार राज्य में दो दिन के अवकाश की घोषणा की है. चूंकि वहां 27 मई को पहले ही छुट्टी घोषित की जा चुकी थी, इसलिए सरकार ने एक नया आदेश जारी कर 28 मई को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पूर्व में घोषित 26 और 27 मई की छुट्टियों को रद्द करते हुए केवल 28 मई को सार्वजनिक अवकाश रखने का फैसला किया है.

जम्मू-कश्मीर और खाड़ी देशों में कल ही मनेगी ईद

देश के बाकी हिस्सों से अलग, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बकरीद का त्योहार 27 मई (बुधवार) को ही मनाया जाएगा. स्थानीय धार्मिक निकायों और उलेमाओं ने क्षेत्रीय स्तर पर चांद दिखने की परंपराओं के आधार पर यह फैसला लिया है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों में भी ईद-उल-अजहा 27 मई को ही मनाई जा रही है.

शेयर बाजार और बैंकिंग सेवाएं भी रहेंगी बंद

भारतीय शेयर बाजार (NSE और BSE) ने भी अपने हॉलिडे लिस्ट को अपडेट रखा है. शेयर बाजार में 28 मई को किसी भी प्रकार का व्यापार (Trading) नहीं होगा और कामकाज पूरी तरह निलंबित रहेगा. इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन राज्यों में 28 मई को मुख्य त्योहार है, वहां बैंकों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा.