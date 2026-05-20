Madhur Matka: अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 'मधुर मटका' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगा प्रतिबंध

भारत सरकार ने इंटरनेट पर अवैध रूप से संचालित हो रहे सट्टा मटका नेटवर्क और सट्टेबाजी के अंक प्रदर्शित करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में देश भर में 300 से अधिक अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशनों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं. प्रतिबंधित किए गए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में मुख्य रूप से 'मधुर मटका', 'मधुर डे' और 'मधुर नाइट' जैसे नामों से फर्जी चार्ट और सट्टा अंक दिखाने वाले नेटवर्क शामिल हैं, जो इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर सक्रिय थे.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, देश के विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और साइबर विंग के माध्यम से अब तक कुल 8,400 से अधिक ऐसी अवैध सट्टेबाजी कड़ियों को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है. अधिकारियों का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को रातों-रात अमीर बनने का लालच देकर उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी करना है. इंटरनेट पर इन भ्रामक चार्ट्स के जरिए अवैध जुए को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिस पर नकेल कसना अनिवार्य हो गया था.

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के तहत कानूनी शिकंजा

यह व्यापक कार्रवाई देश में लागू 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम' के तहत की जा रही है. इस कानून के लागू होने के बाद से डिजिटल सट्टेबाजी के खिलाफ कानूनी तंत्र को काफी मजबूत किया गया है. अकेले पिछले कुछ महीनों के भीतर ही लगभग 4,900 अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सट्टा नेटवर्क को इंटरनेट से पूरी तरह से हटा दिया गया है.

यह कानून भारत के भीतर किसी भी प्रकार के वास्तविक धन (रियल-मनी) वाले ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी, और किस्मत या संयोग (चांस) पर आधारित खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है. सरकार का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने और सट्टेबाजी के कारण आम नागरिकों को होने वाले वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए इन भ्रामक नेटवर्कों को ब्लॉक करना बेहद जरूरी है.

महत्वपूर्ण वैधानिक चेतावनी:

भारत में सट्टा मटका (Satta Matka) या किसी भी प्रकार का जुआ खेलना और खिलाना सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867) और विभिन्न राज्यों के गेमिंग कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है. सट्टेबाजी के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाने का प्रयास करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इसमें भारी आर्थिक जोखिम भी शामिल है. पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना या कारावास (जेल) की सजा हो सकती है. हम किसी भी रूप में सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करते हैं और पाठकों को इससे दूर रहने की दृढ़ सलाह देते हैं.