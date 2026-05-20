Ganesh Satta Matka Chart: अवैध सट्टा मटका पर सरकार की बड़ी कार्रवाई: 'गणेश मटका चार्ट' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किए जा रहे ब्लॉक

भारत सरकार ने इंटरनेट पर अवैध रूप से संचालित हो रहे सट्टा मटका नेटवर्क और सट्टेबाजी के नंबर प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई को काफी तेज कर दिया है .इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में देश भर में 300 से अधिक अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशनों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं. प्रतिबंधित किए गए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में मुख्य रूप से 'गणेश सट्टा मटका चार्ट' जैसे भ्रामक चार्ट शामिल हैं. इसके अलावा परिणाम और सट्टा अंक दिखाने वाले कई अन्य नेटवर्क भी बंद किए गए हैं. ये नेटवर्क इंटरनेट पर अवैध रूप से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का काम कर रहे थे.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, देश के विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और साइबर विंग के माध्यम से अब तक कुल 8,400 से अधिक ऐसी अवैध सट्टेबाजी कड़ियों को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है.

अधिकारियों का कहना है कि 'गणेश मटका' या इसके जैसे अन्य नामों से चलाए जा रहे ये डिजिटल चार्ट पूरी तरह से गैर-कानूनी हैं.

इन प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर अवैध जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देना है. इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग हर दिन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं.

नए कानून के तहत कड़े विनियामक कदम

यह व्यापक कार्रवाई देश में लागू 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम' के तहत की जा रही है. इस कानून के लागू होने के बाद से डिजिटल सट्टेबाजी के खिलाफ कानूनी शिकंजा काफी मजबूत हुआ है.

अकेले पिछले कुछ महीनों के भीतर ही लगभग 4,900 अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सट्टा नेटवर्क को इंटरनेट से हटाया गया है. यह कार्रवाई डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

यह कानून भारत के भीतर किसी भी प्रकार के वास्तविक धन (रियल-मनी) वाले ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी, और किस्मत या संयोग (चांस) पर आधारित खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है.

महत्वपूर्ण वैधानिक चेतावनी:

भारत में सट्टा मटका (Satta Matka) या किसी भी प्रकार का जुआ खेलना और खिलाना सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867) और विभिन्न राज्यों के गेमिंग कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है. सट्टेबाजी के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाने का प्रयास करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इसमें भारी आर्थिक जोखिम भी शामिल है. पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना या कारावास (जेल) की सजा हो सकती है. हम किसी भी रूप में सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करते हैं और पाठकों को इससे दूर रहने की दृढ़ सलाह देते हैं.