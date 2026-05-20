ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बढ़ता शिकंजा: 'मिलन चार्ट' सट्टा मटका के जाल में फंसने से क्यों हो सकता है भारी नुकसान

भारत सरकार ने इंटरनेट पर अवैध रूप से संचालित हो रहे सट्टा मटका प्लेटफार्मों और विभिन्न प्रकार के सट्टेबाजी नंबर प्रदर्शित करने वाले डिजिटल चार्ट्स के खिलाफ अपना अभियान और कड़ा कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लगातार ऐसी सैकड़ों अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा रहा है जो 'मिलन चार्ट', 'मिलन डे' और 'मिलन नाइट' जैसे नामों से सट्टेबाजी के अंक और परिणाम जारी करती हैं. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ये डिजिटल चार्ट आम नागरिकों को कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर वित्तीय जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं.

अधिकारियों का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली अंकों की सूचियां पूरी तरह से गैर-कानूनी हैं. इंटरनेट पर सक्रिय कई गिरोह इन फर्जी चार्ट्स के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि नंबरों के पुराने रिकॉर्ड को देखकर आने वाले समय के सही अंक का अनुमान लगाया जा सकता है. यह भ्रामक तरीका केवल उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण अंततः आम लोगों की मेहनत की कमाई डूब जाती है.

आर्थिक विनाशाचे कारण: मिलन चार्ट क्यों नहीं खेलना चाहिए

सट्टा मटका बाजार के इस हिस्से में निवेश करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह पूरी तरह से एक अनियंत्रित और अवैध व्यवस्था है. इसमें भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जीतने के बाद उसे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं. अधिकांश ऑपरेटर डिजिटल वॉलेट या अज्ञात बैंक खातों के जरिए पैसों का लेनदेन करते हैं, जिससे धोखाधड़ी होने पर कानूनी रूप से पैसे वापस पाना नामुमकिन हो जाता है.

महत्वपूर्ण वैधानिक चेतावनी:

भारत में सट्टा मटका (Satta Matka) या किसी भी प्रकार का जुआ खेलना और खिलाना सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867) और विभिन्न राज्यों के गेमिंग कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है. सट्टेबाजी के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाने का प्रयास करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इसमें भारी आर्थिक जोखिम भी शामिल है. पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना या कारावास (जेल) की सजा हो सकती है. हम किसी भी रूप में सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करते हैं और पाठकों को इससे दूर रहने की दृढ़ सलाह देते हैं.