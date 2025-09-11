Zakir Naik: सोशल मीडिया पर दावा, मलेशिया में पनाह लिए भगोड़े ज़ाकिर नाइक को हुआ AIDS? अफवाहों के बीच बताई पूरी सच्चाई

विवादित इस्लामी प्रचारक और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी डॉ. ज़ाकिर नाइक (Zakir Naik) को लेकर सोशल मीडिया पर बीते कुछ समय से एक सनसनीखेज दावा तेजी से वायरल हो रहा है. कई पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि ज़ाकिर नाइक को एड्स (AIDS) हो गया है और वह मलेशिया की क्लैंग घाटी स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा हैं.
नाइक ने खुद बताई सच्चाई
इन खबरों पर खुद ज़ाकिर नाइक ने प्रतिक्रिया दी है. मलेशिया की समाचार वेबसाइट ‘फ्री मलेशिया टुडे’ से बातचीत में उन्होंने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, “ये बकवास है, ये फेक न्यूज़ है नाइक ने साफ तौर पर कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है. यह भी पढ़े: Zakir Naik’s ‘Anti-Christian’ Remarks: पाकिस्तान में जाकिर नाइक की ‘ईसाई विरोधी’ टिप्पणी का विरोध, PAK के धार्मिक नेता ने राष्ट्रपति जरदारी को लिखा पत्र, की ये मांग
वकील ने दी सफाई, बताया झूठा
मलेशिया में मौजूद ज़ाकिर नाइक के वकील अकबरदीन अब्दुल कादिर ने भी इन दावों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा, “डॉ. नाइक पूरी तरह स्वस्थ और फिट हैं। उन्हें किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं है।” वकील ने बताया कि हाल ही में जब उन्होंने नाइक से मुलाकात की थी, तब उनकी तबीयत सामान्य थी और वे पूरी तरह ठीक नज़र आ रहे थे।
लोकप्रियता के कारण फैल रही हैं अफवाहें
वकील अकबरदीन का मानना है कि ज़ाकिर नाइक की बढ़ती लोकप्रियता ही इन अफवाहों की वजह है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के इरादे से "फेक न्यूज़" का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाइक अब इन अफवाह फैलाने वालों की पहचान करवा रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं.