इस देश ने AI को बना दिया मंत्री, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी Diella, रिश्वतखोरों की अब खैर नहीं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जो पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला चुका है, अब राजनीति में भी अपनी एंट्री कर चुका है. अल्बानिया (Albania) दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एआई से तैयार एक ‘वर्चुअल मंत्री’ (Virtual) को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है. अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा (Edi Rama) ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी नई कैबिनेट में Diella नाम की AI मंत्री को शामिल किया गया है. Diella का नाम अल्बानियन भाषा में “सूरज” का प्रतीक है. रामा ने बताया कि दीएला का काम सार्वजनिक निविदाओं (पब्लिक टेंडर्स) की निगरानी करना होगा ताकि हर प्रक्रिया “100% भ्रष्टाचार-मुक्त” और पूरी तरह पारदर्शी हो.

जनवरी 2025 में Diella को पहली बार एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया था. वह पारंपरिक अल्बानियन पोशाक में एक महिला के रूप में डिजाइन की गई थी और नागरिकों को e-Albania प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तावेज और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती थी. अब तक Diella ने 36,600 से अधिक डिजिटल दस्तावेज जारी किए हैं और लगभग 1,000 सेवाएं प्रदान की हैं.

अल्बानिया में भ्रष्टाचार की चुनौती

अल्बानिया में पब्लिक टेंडर्स लंबे समय से भ्रष्टाचार घोटालों के केंद्र में रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, यह देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केंद्र बन चुका है. भ्रष्टाचार के मामले अक्सर उच्च सरकारी स्तर तक पहुंचे हैं, जिससे यूरोपीय संघ में शामिल होने की इसकी कोशिशें प्रभावित होती रही हैं.

मीडिया ने सराहा, भविष्य के लिए उम्मीदें

अल्बानिया के स्थानीय मीडिया ने Diella की नियुक्ति को “शासन में ऐतिहासिक बदलाव” बताया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं बल्कि उसे शासन का सक्रिय हिस्सा बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है.

यूरोपीय संघ सदस्यता की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञ मानते हैं कि Diella की नियुक्ति और भ्रष्टाचार पर सख्ती, अल्बानिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने के प्रयासों को मजबूती दे सकती है. अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो संभव है कि अन्य देश भी भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए ऐसी तकनीक अपनाएं.