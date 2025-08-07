OMG! कांच के बोतल में फंसा भालू की सिर, 1 हफ्ते में 80 किलोमीटर तक भटका, जानें कैसे बची जान

(Photo : X)

Wisconsin Bear Rescue: अमेरिका के विस्कॉन्सिन में वन्यजीव अधिकारियों ने एक भालू को बचाने में कामयाबी हासिल की है. इस बेचारे भालू का सिर एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से एक प्लास्टिक के जार में फंसा हुआ था.

यह भालू तीन अलग-अलग इलाकों (बेफील्ड, डगलस और सॉयर काउंटी) में भटकता हुआ देखा गया था. पहली बार इसे 26 जुलाई को देखा गया था, और तब से ही अधिकारी इसे बचाने की कोशिश में लगे थे. इस दौरान, भालू ने लगभग 50 मील (करीब 80 किलोमीटर) का लंबा सफर तय कर लिया था.

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने भालू को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे भी लगाए. लेकिन भालू हर दिन बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता था, इसलिए ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं.

आखिरकार, रविवार को यह भालू एक निजी ज़मीन पर मिला. वहाँ टीम ने उसे बेहोश करने वाली सुई (ट्रैंक्विलाइज़र डार्ट) से निशाना लगाया. जब भालू बेहोश हो गया, तो कर्मचारियों ने सावधानी से उसके सिर पर फँसे जार को काट कर निकाल दिया.

जाँच करने पर पता चला कि यह एक 2 साल की मादा भालू थी, जिसका वज़न लगभग 70 पाउंड (करीब 32 किलो) था. खुशी की बात यह है कि उसे कोई चोट नहीं आई थी. बचाव टीम ने उसे एक सुरक्षित जंगली इलाके में छोड़ दिया, जहाँ उसे आसानी से खाना और पानी मिल सके.