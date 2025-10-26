क्या ट्रेड पर डोनाल्ड ट्रंप और लूला की बनेगी बात? रुबियो ने अमेरिका-ब्राजील व्यापार पर दिया बयान

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर : अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका और ब्राजील के व्यापार संबंध को लेकर बयान दिया. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे हैं. इस मौके पर ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ बैठक करेंगे. अमेरिका-ब्राजील ट्रेड संबंधों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से पूछा गया कि टैरिफ को देखते हुए दोनों देशों के बीच की संभावनाएं क्या हैं? इस पर उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और लूला मिलेंगे. वे उनसे बातचीत करेंगे. मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं, या शायद मलेशिया में, लेकिन वे अगले कुछ दिनों में उनसे बातचीत करेंगे. कुछ दिन पहले उनकी फोन पर बहुत सकारात्मक बातचीत हुई थी. मैं लगभग एक हफ्ते पहले विदेश मंत्री से मिला था."

उन्होंने कहा, "ब्राजील एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश है. हमारा मानना ​​है कि ब्राजील के लिए दीर्घकालिक रूप से यह फायदेमंद होगा कि वह चीन के बजाय हमें अपना पसंदीदा व्यापार भागीदार बनाए, भौगोलिक स्थिति के कारण, संस्कृति के कारण, और कई मायनों में एकता के कारण." अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ब्राजील के साथ हमारे कुछ मुद्दे जरूर हैं, खासकर उनके कुछ जजों के साथ उनके व्यवहार को लेकर, अमेरिका के डिजिटल सेक्टर के साथ उनके व्यवहार को लेकर, और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ उनके व्यवहार को लेकर. हमें इन सब पर भी काम करना होगा. ये सब इन सब में उलझ गया है. यह भी पढ़ें : Donald Trump-Xi Jinping Meeting: यूएस-चीन में बनेगी बात? डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर क्या बोले रुबियो?

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इन सब से निपटने का कोई तरीका है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करना फायदेमंद होगा. इसमें कुछ समय लगेगा. वहीं, टैरिफ हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि टैरिफ संबंधी फैसले मैं नहीं लेता, राष्ट्रपति लेते हैं. लेकिन जाहिर है कि राष्ट्रपति अपने पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानते थे और उन्होंने ये फैसला लिया.