गणेश चतुर्थी 2025: क्या आज शेयर बाजार बंद है? यहां जानें सब कुछ

Is the Stock Market Closed Today? आज यानी बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है. अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि क्या आज बाजार में ट्रेडिंग हो रही है या छुट्टी है.

तो इसका सीधा जवाब है - हां, आज शेयर बाजार बंद हैं.

गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है और वहां इस दिन राजकीय अवकाश होता है. देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) - का मुख्यालय मुंबई में ही है. इसी वजह से, गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज दोनों एक्सचेंजों में कारोबार पूरी तरह से बंद है.

मंगलवार को बाजार का क्या हाल था?

इससे पहले मंगलवार को बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी.

BSE का सेंसेक्स 849.37 अंक (1.04%) लुढ़ककर 80,786.54 पर बंद हुआ.

वहीं, NSE का निफ्टी 50, 255.70 अंक (1.02%) गिरकर 24,712.05 पर आ गया.

बाजार में गिरावट क्यों आई?

मंगलवार को बाजार में आई इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका से आई एक खबर थी. डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया था. इस खबर के बाद निवेशकों में घबराहट फैल गई और उन्होंने जमकर बिकवाली की.

रियल्टी, फार्मा, बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई. हालांकि, FMCG सेक्टर के शेयरों ने थोड़ी मजबूती दिखाई.

सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा का शेयर सबसे ज्यादा 3.40% टूटा. इसकी वजह यह थी कि ऐसी खबरें आईं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतों में 1,400% से 1,500% तक की भारी कटौती का सुझाव दिया है.

सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, गणेश चतुर्थी के मौके पर आज देश के कुछ हिस्सों में बैंक भी बंद हैं.