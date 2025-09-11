कौन थे Charlie Kirk? जानें ट्रंप के उस युवा दोस्त के बारे में जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई

किर्क की मौत पर ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं ने गहरा दुख जताया है. (Photo Credit: X)

Who Was Charlie Kirk? चार्ली किर्क, जो एक कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, उनकी बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनकी मौत की खबर से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों खेमों में शोक की लहर दौड़ गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 साल के किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक आउटडोर इवेंट में भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की एक इमारत से एक गोली चली.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए लिखा, "अमेरिका के युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझता था. सब लोग, खासकर मैं, उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते थे, और अब वह हमारे बीच नहीं हैं."

कौन थे चार्ली किर्क?

शिकागो के एक अमीर उपनगर में जन्मे और पले-बढ़े किर्क ने बहुत कम उम्र में ही अपनी कंजर्वेटिव वकालत शुरू कर दी थी. 2012 में, जब वह हाई स्कूल में थे, उन्होंने दक्षिणपंथी मीडिया आउटलेट Breitbart News के लिए एक लेख लिखा. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को लिबरल (उदारवादी) विचारधारा वाली किताबों से कट्टर बनाया जा रहा है.

रोलिंग स्टोन्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस लेख के बाद उन्हें फॉक्स बिजनेस नेटवर्क पर आने का मौका मिला और पास के एक कॉलेज कैंपस में भाषण देने के लिए भी बुलाया गया. उन्होंने कुछ समय के लिए हार्पर कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन जल्द ही पढ़ाई छोड़ दी.

2012 में, उन्होंने एक कंजर्वेटिव नॉन-प्रॉफिट संगठन 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' (Turning Point USA) की सह-स्थापना की. किर्क इस संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सार्वजनिक चेहरा बने. यह संगठन हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच वित्तीय जिम्मेदारी, मुक्त बाजार और सीमित सरकार जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देता है.

2018 में, उन्हें फोर्ब्स की '30 अंडर 30' लिस्ट में चुना गया, जो उभरते हुए युवा उद्यमियों की सूची है. अपने एक्टिविस्ट करियर में, वह हजारों बार मीडिया में दिखाई दिए और कई दक्षिणपंथी प्रेस आउटलेट्स के लिए लिखा. वह अक्सर कॉलेज के छात्रों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की हस्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से बहस करते थे.

किर्क ने 2024 में ट्रंप के लिए जमीनी स्तर पर प्रचार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी. उनके संगठन ने वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में ट्रंप के अभियान की बहुत मदद की. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं.