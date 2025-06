Who Is Christina Formella? इलिनोइस में 14 साल के छात्र का यौन शोषण करने वाली टीचर को हुई 60 साल जेल की सज़ा, देखें वीडियो

हर दूसरे हफ़्ते टीचरों पर अपने छात्रों के साथ गलत संबंध रखने का आरोप लगने के मामले सामने आते हैं. इलिनोइस हाई स्कूल ( Illinois High School) से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ उम्र की टीचर पर लगभग 52 आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसके 14 वर्षीय छात्र के साथ यौन उत्पीड़न का मामला भी शामिल है. डाउनर्स ग्रोव साउथ हाई स्कूल की 30 वर्षीय टीचर और फ़ुटबॉल कोच क्रिस्टीना फ़ॉर्मेला (Christina Formella) पर दिसंबर 2023 में डाउनर्स ग्रोव साउथ हाई स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले ट्यूशन सेशन के दौरान क्लास में लड़के के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित की मां ने टीचर और उसके बेटे के टेक्स्ट मैसेजेस को देखा. यह भी पढ़ें: New York: मैनहट्टन में कोर्टहाउस के अंदर व्यक्ति ने 2 अधिकारियों पर चाकू से किया हमला, विचलित करने वाला वीडियो आया सामने

17 मार्च को, फ़ॉर्मेला की पहली अदालत में पेशी के दौरान, उस पर गंभीर यौन शोषण के दो मामलों और आपराधिक यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोप लगाए गए. जबकि, मंगलवार को, ड्यूपेज काउंटी राज्य के अटॉर्नी रॉबर्ट बर्लिन ने टीचर पर 52 अतिरिक्त आरोपों में अभियोग की घोषणा की. 52 आरोपों में यौन उत्पीड़न के 20 मामले, गंभीर आपराधिक यौन दुर्व्यवहार के 20 मामले, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार के छह मामले और उन्हें बहला-फुसलाकर भगाने के छह मामले शामिल हैं, जो सभी गंभीर अपराध हैं.

NEW: High school teacher Christina Formella smacked with 52 additional charges, allegedly had s*x with a 14-year-old boy at least 45 different times.

Formella was first arrested back in March on what was initially believed to be an isolated incident.

Prosecutors now allege that… pic.twitter.com/bJHeArlYWQ

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 17, 2025