Vietnam: वियतनाम पर छाया मत्मो तूफान का संकट, 8 की मौत, पशुधन और फसल बुरी तरह प्रभावित

हनोई, 8 अक्टूबर : वियतनाम (Vietnam) में बुआलोई तूफान के बाद मत्मो टाइफून (Typhoon Matmo) का प्रकोप देखने को मिला. मत्मो के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ से आठ लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. वियतनाम आपदा और डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को ये जानकारी साझा की. एजेंसी ने बताया कि 15,700 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए और 400 से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 14,600 हेक्टेयर से ज्यादा चावल और अन्य फसलें बर्बाद हो गईं.
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी पर्वतीय और उत्तर-मध्य प्रांतों में 602 जगहों पर बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित होने के साथ ही 97,000 से ज्यादा पशुधन और मुर्गियां मारे गए या पानी में बह गए. रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने एक तत्काल अचानक बाढ़ और भूस्खलन को रोकने और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया. वियतनाम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले, 7 अक्टूबर को, उत्तरी वियतनाम के लैंग सोन प्रांत में बाक खे 1 जलविद्युत बांध का एक हिस्सा ढह गया था. मत्मो तूफान वियतनाम को चपेट में लेने वाला इस साल का 11वां टाइफून है. यह भी पढ़ें : California Diwali Holiday: अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिवाली के दिन छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद
स्थिति को स्थिर करने और आगे की क्षति को रोकने के लिए पुलिस, सेना और बचाव दल सहित आपातकालीन बलों को तैनात किया गया था. मत्मो ने वियतनाम के साथ-साथ चीन में भी तबाही मचाई है. 6 अक्टूबर को, टाइफून मत्मो ने दक्षिण चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में भी दस्तक दी थी. टाइफून मत्मो की वजह से चलने वाली तेज हवाएं और भारी बारिश ने बेइहाई, किनझोउ और फांगचेंगगांग शहर को खासतौर से प्रभावित किया. नगर निगम के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार, सोमवार तक, तूफान ने बेइहाई में 10,561 लोगों को प्रभावित किया था, जिनमें से 10,003 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था और लगभग 3,400 हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई थीं.