Vietnam Flood: वियतनाम में कुदरत का कहर जारी, भारी बारिश और बाढ़ में 35 की मौत और पांच लापता

हनोई, 2 नवंबर : वियतनाम (Vietnam) के मध्य क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ (Heavy Rain and Flood) की वजह से तबाही का मंजर सामने आया है. भारी बारिश और बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है. वहीं 5 लोग अब भी लापता हैं और 60 अन्य घायल हैं. वियतनाम आपदा और डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को यह जानकारी दी. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 16,500 से ज्यादा घर अभी भी जलमग्न हैं, जबकि 361 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ ने 5,300 हेक्टेयर से ज्यादा चावल और अन्य फसलों को भी बर्बाद कर दिया. इसके अलावा, लगभग 800 हेक्टेयर फलों के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया और 42,000 से ज्यादा पशु और मुर्गियां या तो मर गईं या बह गईं.

वहीं, ज्यादातर प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन लगभग 75,000 घरों में अभी भी बिजली नहीं है. वियतनाम सरकार ने मध्य वियतनाम के चार शहरों और प्रांतों को उनके पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए 450 अरब वियतनामी डोंग (लगभग 17.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के आपातकालीन राहत कोष को मंजूरी दी है. इन शहरों और प्रांतों में ह्यू, डा नांग, क्वांग त्रि और क्वांग न्गाई शामिल हैं. इन शहरों को सरकार के इस फंड का लाभ मिलेगा. यह भी पढ़ें : नीतीश के सुशासन में न फंसाया जाता है न छोड़ा जाता है, कानून अपना काम करेगा: जीतन राम मांझी

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले अगस्त में, वियतनाम के उत्तरी प्रांत डिएन बिएन में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद आठ लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य लापता हो गए थे. वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, बाढ़ के पानी में लगभग 60 घर बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए. यातायात बाधित होने के कारण तीस गांव अलग-थलग पड़ गए. इन गांवों में भारी तबाही देखने को मिली. लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस, सैन्य बल, स्थानीय और विभिन्न जन संगठनों के सदस्यों सहित लगभग 700 कर्मियों को तैनात किया गया.

बता दें, इससे कुछ ही हफ्ते पहले वियतनाम के हंग येन और निन्ह बिन्ह प्रांतों के बीच तटीय क्षेत्रों में तूफान विफा ने दस्तक दी थी. विफा तूफान के आने के कुछ ही हफ्तों बाद अब वहां भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरसा दिया.