VIDEO: शर्मनाक! इंडियन कपल ने वियतनाम में फुटपाथ की दूकान से चुराया सामान, लोगों ने हरकत पर जताई नाराजगी
Credit-(X,@KaleshiBua)

वियतनाम: कुछ महीने पहले अमेरिका (America) में एक स्टोर से एक महिला को सामान चुराते हुए पकड़ा गया था. जिसके बाद इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी थी. अब एक बार फिर ऐसी ही एक घटना वियतनाम (Vietnam) से सामने आई है. जिसको देखने के बाद भारतीय लोग शर्मसार हो गए है और उन्होंने इस फैमिली को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई है. दरअसल एक महिला और पुरुष एक फुटपाथ की दूकान पर पहुंचते है और महिला दुकानदार को कुछ सामान दिखाने के लिए कहते है, महिला जब सामान ऊपर से निकालने लगती है तो शख्स एक सामान उठाकर अपनी पत्नी को देता है, इसके बाद ये शख्स दुकान के भीतर घुसता है तो महिला और एक सामान उठाकर वहां से निकलने लगती है.

इन्हें लगता है इन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन इसका सीसीटीवी सामने आया है और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @KaleshiBua नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: अमेरिका में स्टोर से सामान चुराते पकड़ी गई भारतीय महिला, पूछताछ के दौरान रोने का वीडियो वायरल

वियतनाम में शर्मनाक हरकत

दुसरे देश में कपल ने की चोरी

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना वियतनाम के होई एन शहर (Hoi An City) की बताई जा रही है. यहां पर एक भारतीय दंपति ने सड़क किनारे एक दूकान से सामान चुराया. महिला विक्रेता जब इन्हें सामान दिखाने की कोशिश करती है तो पहले शख्स एक सामान चुराता है और इसके बाद महिला भी सामान चुराकर निकलने लगती है.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यह वीडियो (Video) सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारतीय दंपति की जमकर आलोचना हो रही है. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. इस घटना ने एक बार फिर विदेश में हमारा सिर झुका दिया है.

वीडियो की पुष्टि नहीं

हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि लेटेस्ट ली (Latestly) हिंदी नहीं करता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है.लोग अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर इन्हें कमेंट भी कर रहे है.

 