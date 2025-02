VIDEO: अमेरिका में पहली उड़ने वाली कार ने भरी उड़ान, जाम को ऐसे किया पार, देखिए कमाल का ये वीडियो

हम में से कितने लोगों ने बचपन में उड़ने वाली कार का सपना देखा था? अगर आपने भी कभी सोचा था कि ट्रैफिक में फंसने के बजाय सीधा हवा में उड़ जाएं, तो अब ये सपना सच होने वाला है! अमेरिका की एलेफ एयरोनॉटिक्स (Alef Aeronautics) कंपनी ने इतिहास रचते हुए पहली उड़ने वाली कार बना ली है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

इस कार का टेस्ट कैलिफोर्निया की एक बंद सड़क पर किया गया, जहाँ यह पहले सामान्य कार की तरह चल रही थी, लेकिन फिर अचानक ऊपर उठ गई और सड़क पर खड़ी कारों के ऊपर से उड़कर निकल गई! आमतौर पर उड़ने वाले वाहनों को रनवे की जरूरत होती है, लेकिन यह फ्लाइंग कार बिना किसी रनवे के सीधा हवा में उड़ सकती है. यह दृश्य किसी साइंस-फिक्शन फिल्म से कम नहीं था!

Alef Aeronautics flying car takes flight for the first time 🤯pic.twitter.com/qpuwJH1beS

