Trump Refuses Apology to Pope Leo XIV: डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बढ़ सकता है विरोध, पोप लियो XIV पर टिप्पणी मामले में माफी मांगने से इनकार; VIDEO

(Photo Credis ANI)

Trump Refuses Apology to Pope Leo XIV: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को पोप लियो XIV से माफी मांगने से स्पष्ट इनकार कर दिया है. यह विवाद तब बढ़ा जब पोप ने ईरान और घरेलू मुद्दों पर ट्रम्प प्रशासन की नीतियों की आलोचना की थी, राष्ट्रपति ट्रम्प ने पोप के रुख को 'गलत' बताते हुए उन पर 'अपराध के प्रति नरम' होने का आरोप लगाया है, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा, "मैं पोप लियो से माफी नहीं मांगूंगा. मेरा मानना है कि वे अपराध और अन्य मामलों में बहुत कमजोर हैं,

ईरान नीति पर बढ़ा टकराव

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि पोप लियो ने उनकी ईरान नीति को लेकर जो बयान दिए हैं, वे गलत हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि एक परमाणु-सक्षम ईरान स्वीकार्य नहीं है और यदि पोप की नीतियों का पालन किया गया, तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए पोप को "विदेशी नीति के लिए हानिकारक" बताया और उनसे 'राजनेता' के बजाय 'एक महान पोप' के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. यह भी पढ़े: Donald Trump’s Controversial Post: ट्रंप और पोप के बीच बढ़ा विवाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईसा मसीह के रूप में सोशल मीडिया पर साझा की AI जनरेटेड तस्वीर

ट्रंप ने पोप लियो XIV से मांगने से किया इनकार

पोप का संयमित रुख

दूसरी ओर, पोप लियो XIV ने इस राजनीतिक विवाद में उलझने से इनकार किया है. अल्जीरिया की अपनी यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कोई राजनेता नहीं हूं और मेरा डोनाल्ड ट्रम्प के साथ किसी भी बहस में पड़ने का कोई इरादा नहीं है. पोप ने अपने संदेश में शांति और आपसी बातचीत पर जोर देते हुए कहा कि गॉस्पेल (सुसमाचार) का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि वे ट्रम्प प्रशासन से डरते नहीं हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक सद्भाव की वकालत जारी रखेंगे.

अमेरिका और वेटिकन के बीच तनाव

यह सार्वजनिक विवाद व्हाइट हाउस और वेटिकन के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव को दर्शाता है. पोप लियो XIV, जो कि इतिहास में पहले अमेरिकी मूल के पोंटिफ (पोप) हैं, लगातार अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपों और मानवीय संकटों पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं. ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें पोप की कार्यशैली पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने पोप के भाई लुइस की सराहना करते हुए उन्हें 'MAGA' विचारधारा का समर्थक बताया.

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने इस बयान से पहले खुद को यीशु मसीह के रूप में दर्शाने वाली एक एआई-जनित (AI) तस्वीर भी साझा की, जिसने राजनीतिक गलियारों में और चर्चा पैदा कर दी है। फिलहाल, पोप अपनी 10-दिवसीय उत्तर अफ्रीका यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना है.