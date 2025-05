VIDEO: पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर UNSC ने बंद कमरे में की बैठक, पाक PM शाहबाज शरीफ ने भारत पर लगाया तनाव बढ़ाने का आरोप; सुरक्षा परिषद ने लगाई फटकार

UNSC Discussion India-Pakistan: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से अनुरोध किया और भारत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा. सोमवार देर रात UNSC में पाकिस्तान के अनुरोध पर बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें भारत-पाकिस्तान तनाव पर चर्चा हुई. हालांकि, ये बैठक ज्यादा असरदार नहीं रही, क्योंकि भारत को सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 देशों का समर्थन मिला है. केवल चीन और पाकिस्तान ही थे जो भारत के खिलाफ सुर अलापते रहे.

पाकिस्तान को झटका तब और लगा जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी परोक्ष रूप से उसे फटकार लगा दी.

VIDEO | New York: Visuals show diplomats arriving at the UN Security Council consultations room for closed-door discussions on the ongoing situation between India and Pakistan.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/oC4rv0d2VG

— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2025