'लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया': Donald Trump ने किया रहस्यमयी पोस्ट, व्यापार समझौते की उम्मीदों को लगा झटका

Photo- @realDonaldTrump/truthsocial

US India Tariff Dispute: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक रहस्यमयी पोस्ट (Donald Trump Post) के जरिए भारत के साथ व्यापार (India-US Trade) समझौते की उम्मीदें कम कर दीं हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (xi jinping) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भारत और रूस को गहरे, अंधकारमय चीन के हवाले कर दिया है. उम्मीद है कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध होगा."

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने भारत पर "फेज-2 और फेज-3" टैरिफ लगाने की संभावना का संकेत दिया था, जो रूस से तेल की निरंतर खरीद के कारण हो सकता है.

लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया : Donald Trump

'रूस के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान'

ट्रंप ने कहा थायह रूस के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान, "यह रूस के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान है, और आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहते? फिर मैंने फेज-2 और फेज-3 भी नहीं किया है. दो हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अगर भारत खरीदता है, तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और यही हो रहा है."

'भारत ने "कोई टैरिफ नहीं" की पेशकश की थी'

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने उन्हें "कोई टैरिफ नहीं" की पेशकश की थी. उन्होंने कहा, "चीन टैरिफ के जरिए हमें नुकसान पहुंचाता है, भारत और ब्राजील भी टैरिफ से हम पर प्रहार करते हैं. मैंने टैरिफ को दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बेहतर समझा है. भारत पहले सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, और अब उन्होंने मुझे कोई टैरिफ नहीं देने का प्रस्ताव दिया है. अगर कोई टैरिफ नहीं होता, तो वे ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं देते."

भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर हुई आलोचना

इससे पहले, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था, जिसकी अमेरिकी राजनीतिक हलकों में आलोचना हुई थी. खासकर तब जब एक अपीलीय अदालत ने इन शुल्कों को अवैध घोषित कर दिया था. इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर असर पड़ सकता है.