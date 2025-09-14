Beijing Hailstorm Video: आसमान से अचानक गिरने लगी बर्फ, भारी ओलावृष्टि से सहमे लोग; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Photo- @WeatherMonitors/X

Beijing Hailstorm Video: चीन की राजधानी बीजिंग में अचानक हुई ओलावृष्टि का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि तेज हवाओं के साथ आसमान से बर्फ (Heavy Hailstorm) बरस रही है, जिसे देखकर हर कोई डर सकता है. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार शाम दाशिंग (Dashing) और फांगताई (Fangtai) जिलों में भारी ओले गिरे, जबकि आसमान में बिजली भी कड़कती रही. सबसे ज्यादा बारिश मेंटोगू जिले (Mentogu District) के दामोझुआंग गांव में दर्ज की गई, जहां लगभग 31.1 मिमी पानी गिरा.

शाम को जब लोग अपने काम से लौट रहे थे, तो अचानक बारिश (Heavy Rain) और ओलावृष्टि ने सबको घेर लिया. कई जगहों पर सड़कें फिसलन भरी हो गईं और वाहनों की गति धीमी हो गई.

आसमान से अचानक गिरने लगी बर्फ

Damn! A powerful hailstorm hit Beijing, China today. pic.twitter.com/C1znfdhnB3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 13, 2025

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम में अचानक आए बदलाव को देखते हुए बीजिंग प्रशासन (Beijing Administration) ने तुरंत बिजली गिरने का "येलो अलर्ट (Yellow Alert)" जारी किया. इसके अलावा, डोंगचेंग, शिचेंग, हैडियन और चाओयांग जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी येलो अलर्ट लागू किया गया है. अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक छिटपुट तूफान गुजर रहा है, जिसके कारण कुछ इलाकों में तेज हवाएं और अचानक भारी बारिश हो सकती है.

लोगों को सतर्क रहने की जरूरत

चीन में मौसम चेतावनी प्रणाली (Weather Warning System) चार स्तरों में विभाजित है. इनमें लाल रंग सबसे गंभीर स्थिति को दर्शाता है, उसके बाद नारंगी, पीला और सबसे हल्का नीला रंग आता है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए, पीला अलर्ट लगाया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है.