China Rain Alert: चीन में भारी बारिश से मचा हाहाकार! पांच की मौत और दर्जनों लापता, अलर्ट पर दक्षिणी प्रांत (Watch Video)

China Rain Alert: चीन के दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है. खास तौर पर गुआंगडोंग (Guangdong) और गुआंग्शी (Guangxi) प्रांतों में बीते वीकेंड भारी बारिश के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. चीन की मौसम एजेंसी और सरकारी मीडिया के मुताबिक, इन इलाकों में तेज बारिश के साथ-साथ भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ (mountain flooding) का भी खतरा बना हुआ है. इस पूरी स्थिति को देखते हुए चीन की सरकार और स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर हैं.

रेस्क्यू टीम्स को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि वो पहाड़ी इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें.

This afternoon: Destructive flash floods swept away many private vehicles in Shizhaizhen Town, Cangwu County, #Guangxi, #China

Guangxi, China: 610.5 mm rain in 24 hrs in Longmengang, nearly 200 mm in Nanning. Over 30 trains suspended; Level One flood response underway. pic.twitter.com/6N9xiWaCq1

