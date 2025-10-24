अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग, साइकिल सवार शख्स ने चलाई गोली
अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) के पास शुक्रवार को एक साइकिल सवार व्यक्ति ने दूसरे शख्स पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना कैम्ब्रिज शहर के शेरमैन स्ट्रीट पर हुई, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास स्थित है. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर आया और अचानक फायरिंग कर दी. गोलीबारी के बाद आरोपी साइकिल से गार्डन स्ट्रीट की ओर भाग गया.

घटना के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर एक आपातकालीन संदेश जारी करते हुए सभी छात्रों और स्टाफ से “शेल्टर इन प्लेस” यानी अपने स्थान पर सुरक्षित रहने की अपील की. हालांकि थोड़ी देर बाद जब हालात नियंत्रण में आए, तो यह आदेश वापस ले लिया गया.

पुलिस की जांच और बयान

कैम्ब्रिज पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से गोली के खोल (Ballistic Evidence) बरामद किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है. पुलिस ने यह भी कहा कि इस समय आम जनता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सतर्क रहने और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है.

छात्रों और स्थानीय लोगों में दहशत

घटना के बाद कुछ समय तक हार्वर्ड के छात्र और आसपास के निवासी दहशत में रहे. यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद छात्रों को निर्देश दिया गया कि वे अपने हॉस्टल या घरों में ही रहें और बाहर न निकलें. करीब 11:40 बजे तक इलाका खाली करा लिया गया.

पुलिस ने दी चेतावनी

पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी को उस साइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पुलिस से संपर्क करें.

घटना के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज पुलिस ने कैम्पस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. फिलहाल जांच जारी है कि आरोपी का मकसद क्या था और उसने किसे निशाना बनाया था.