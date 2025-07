Sex With Student: मिशिगन में स्कूल की टीचर ने 16 वर्षीय छात्र के साथ किया सेक्स, सहकर्मी को बताने के बाद हुआ खुलासा

ओकलैंड काउंटी के अभियोक्ता करेन डी. मैकडोनाल्ड के अनुसार, मिशिगन के ओकसाइड प्रेप अकादमी (Oakside Prep Academy) की पूर्व टीचर जोसलीन सैनरोमन (Jocelyn Sanroman) पर एक किशोर छात्र के साथ कथित तौर पर यौन संबंध बनाने के बाद आपराधिक यौन आचरण के तीन मामले दर्ज किये गए हैं. मैकडोनाल्ड के अनुसार, सैनरोमन का 2023 में एक 16 वर्षीय लड़के के साथ यौन संबंध था और उसने कथित तौर पर एक अन्य शिक्षक को बताया कि वह छात्र के साथ यौन संबंध बना रही है. अभियोजकों ने कहा कि जांच तब शुरू हुई जब सैनरोमन ने एक अन्य टीचर को अपने रिश्ते के बारे में बताया, जिसने फिर पुलिस को इसकी सूचना दी. यह भी पढ़ें: Who Is Christina Formella? इलिनोइस में 14 साल के छात्र का यौन शोषण करने वाली टीचर को हुई 60 साल जेल की सज़ा, देखें वीडियो

ओकलैंड काउंटी के अभियोक्ता कैरेन मैकडोनाल्ड ने कहा, "जोसलीन सैनरोमन पर एक नाबालिग लड़के का शोषण करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने का आरोप है." मैकडोनाल्ड, ने आगे आकर घटना का खुलासा करनेवाली सहकर्मी की सराहना की. उन्होंने कहा, "मैं उस टीचर की सराहना करता हूं. जिसने इस स्थिति के बारे में पुलिस से संपर्क किया और अन्य छात्रों को आगे के शोषण से बचाया." अगर जोसलीन सैनरोमन दोषी पायी जाती है, तो उसे 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

टीचर ने छात्र के साथ बनाया यौन संबंध

Former teacher, at academy in Waterford, MI, charged with having sexual relationship with 16yo student in 2023. She was 24 at the time.

According to prosecutor, the teacher (Jocelyn Sanroman) told another teacher of the relationship and that teacher informed law enforcement. pic.twitter.com/bOss8LPQBB

— Chuck Jackson (@NewsDeskChuck) June 30, 2025