VIDEO: पाकिस्तान ने 450 KM रेंज वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, देखें वीडियो

Pakistan Abdali Missile Test: पाकिस्तान ने शनिवार को दावा किया कि उसने 450 किलोमीटर तक मार करने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ‘अब्दाली वेपन सिस्टम’ का सफल परीक्षण किया है. यह परीक्षण 'एक्स इंडस' नामक सैन्य अभ्यास के तहत किया गया. इस परीक्षण का उद्देश्य सैनिकों की ऑपरेशनल तत्परता की पुष्टि करना और मिसाइल के उन्नत नेविगेशन सिस्टम एवं बेहतर युद्ध कौशल की तकनीकी क्षमताओं को परखना था. यह जानकारी पाकिस्तान की सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) द्वारा दी गई.

ISPR के अनुसार, इस परीक्षण को आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के कमांडर, रणनीतिक योजनाएं बनाने वाले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और रणनीतिक संगठनों के इंजीनियरों ने देखा. पाकिस्तानी सरकारी मीडिया संस्थानों, जैसे PTV, ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया.

हालांकि, यह परीक्षण ऐसे समय पर किया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई राजनयिक कदम उठाए हैं, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा निलंबित करना, पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाने का आदेश और अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना शामिल है.

BREAKING: Pakistan military says conducts training launch of surface-to surface missile: Abdali Weapon System.

The launch comes amid heightened tensions with India. pic.twitter.com/RLvyjvYXdh

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 3, 2025