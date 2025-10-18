Pakistan Airstrike in Afghanistan: युद्ध विराम खत्म होते ही पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा एयरस्ट्राइक, तीन अफगानी क्रिकेटर समेत 8 की मौत

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर : पाकिस्तान (Pakistan) ने युद्धविराम खत्म होते ही अफगानिस्तान के ऊपर भीषण एयरस्ट्राइक किया है. इस हमले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) के तीन खिलाड़ियों समेत आठ लोगों की मौत हो गई है. बता दें कि दोनों पक्षों के बीच 48 घंटे तक युद्धविराम समझौते पर सहमति बनी थी. इस बीच स्थानीय मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि दोहा में दोनों पक्षों के बीच बात हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई थी.

इसी बीच, शुक्रवार की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर दिया. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए- तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह दे रहा है. हालांकि, अफगानिस्तान की तरफ से इस पर जवाब देते हुए इसे आंतरिक मामला बताया गया. इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने तो यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान आईएसआई के आतंकियों को पनाह दे रहा है. साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, उस वक्त पाकिस्तान को बहुत खुशी हो रही थी. उसे लग रहा था तालिबान पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे पर चलेगा. यही कारण था कि उस वक्त तालिबान के 100 से ज्यादा कैदियों को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था. यह भी पढ़े : Afghan Players Killed in Paktika: अनैतिक और बरबर्ता, पाकिस्तान की बमबारी में 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत, त्रिकोणीय सीरीज से हटी टीम

हालांकि, तालिबान ने पाकिस्तान और आईएसआई के इस विश्वास को बुरी तरह तोड़ दिया और यह संदेश दिया कि वह उनके इशारों पर नहीं चलेगा. पाकिस्तान और तालिबान के बीच कभी जो भाईचारा थी, वह अब नहीं रही. आईएसआई ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने में तालिबानियों की खूब मदद की थी. दरअसल, अफगानिस्तान और भारत के बीच काफी अच्छे संबंध रहे. अफगानिस्तान जब भी मुसीबत में था, भारत ने उसकी मदद की. ऐसे में पाकिस्तान साफ तौर पर अफगानिस्तान से भारत का प्रभाव कम करना चाहता था, लेकिन पाक और आईएसआई को पूरी बाजी उल्टी पड़ गई. तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं. हाल ही में तालिबानी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था, जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है.