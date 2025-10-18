पाकिस्तानी Air Strike में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर, खबर सुनकर दुखी हुए Yuvraj Singh; व्यक्त किया शोक

Afghanistan Cricket News (Photo- @YUVSTRONG12/X)

Yuvraj Singh on Pakistan Airstrike on Afghan Cricketers: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने पाकिस्तान के Air Strikes में मारे गए तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस दुखद घटना के बीच शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है. युवराज ने 'X' पर लिखा, "हालिया हमले में शहीद हुए युवा अफगान क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना. इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं. उनकी यादें शांति और एकता की प्रेरणा दें."

युवराज सिंह ने जताया शोक

Heartfelt condolences to the families of the young #Afghanistan cricketers who lost their lives in the recent attack. Our thoughts are with them during this difficult time. May their memories inspire peace & unity 🙏🏻 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 18, 2025

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या बताया?

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि Pakistan Border के पास हुए हवाई हमले में तीन घरेलू खिलाड़ी मारे गए, जिसके कारण अफगानिस्तान (Afghanistan) को अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला से हटना पड़ा.

बोर्ड के अनुसार खिलाड़ी उर्गुन से शराना की यात्रा कर रहे थे, ताकि एक मैत्रीपूर्ण मैच में भाग ले सकें, लेकिन लौटते समय उन्हें एक सभा के दौरान निशाना बनाया गया.

Air Strike में कौन से खिलाड़ी मारे गए?

मृतक खिलाड़ियों की पहचान Kabir, Sibghatullah और Haroon के रूप में हुई है, जबकि हमले में पांच अन्य की भी मौत हो गई. ACB ने इसे अफगान खेल समुदाय और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएँ प्रकट कीं.

अफगान कप्तान राशिद ने दी श्रद्धांजलि

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान (Afghanistan Captain Rashid Khan) ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमला भावी क्रिकेटरों और पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है. साथी क्रिकेटरों Fazalhaq Farooqui और Mohammad Nabi ने भी हमले की कड़ी निंदा की और इसे अफगान क्रिकेट परिवार के लिए एक "अक्षम्य अपराध" और "त्रासदी" बताया.

इस घटना ने न केवल अफगान क्रिकेट बल्कि International Cricket Community को भी झकझोर दिया है और खेल जगत में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया है.