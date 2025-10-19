Pakistan Afghanistan Ceasefire: संघर्ष के बाद शांति के लिए तैयार हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, युद्धविराम पर जताई सहमति

दोहा, 19 अक्टूबर : कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक सप्ताह से अधिक समय से चल रहे भीषण संघर्ष के बाद तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं. बता दें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. हालिया समझौते से पहले 48 घंटे का युद्धविराम खत्म होते ही 18 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसमें तीन क्रिकेटर समेत कई लोगों की मौत हो गई.

दोनों पक्षों के इस समझौते की मध्यस्थता कतर और तुर्किए ने की. वहीं 7 युद्धों को समाप्त करने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद सुलझाने से चूक गए. कतर के बयान के अनुसार, दोनों पड़ोसी देश स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से तंत्र स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं. इसके अलावा आने वाले दिनों में युद्धविराम की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पहले से वार्ताएं निर्धारित हैं. यह भी पढ़ें : No Kings Protest: अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ‘नो किंग्स’ प्रदर्शन, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, सरकार ने बताया ‘देश-विरोधी’

अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधिमंडल कतर और तुर्किए की मध्यस्थता में वार्ता के लिए दोहा में थे. वार्ता का नेतृत्व दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने किया, और पाकिस्तान ने कहा कि उसका फोकस "अफगानिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने और सीमा पर शांति एवं स्थिरता बहाल करने के तत्काल उपायों" पर केंद्रित होगा.

यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते काबुल पर हवाई हमले किए. इस्लामाबाद और काबुल दोनों ने हाल के दिनों में एक-दूसरे पर आक्रामकता का आरोप लगाया है. पाकिस्तान ने बार-बार दावा किया है कि आतंकवादी समूह अफगानिस्तान की धरती से हमले कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान ने सीमा पार हिंसा के लिए जिम्मेदार ऐसे किसी भी तत्व को पनाह देने से दृढ़ता से इनकार किया है.