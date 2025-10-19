No Kings Protests: अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू, हजारों की संख्या में जुटे लोग

Donald Trump Pakistan Afghanistan dispute (Photo : X)

न्यूयॉर्क, 19 अक्टूबर : अमेरिका (America) भर में तट से तट तक, उत्तर से दक्षिण तक लाखों लोगों ने “नो किंग्स” के बैनर तले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. लोगों ने उन पर देश को सत्तावादी रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया. डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रायोजित यह विरोध प्रदर्शन जून में हुए पहले "नो किंग्स प्रोटेस्ट" के बाद दूसरा था, और इस बार भीड़ ज्यादा थी. ट्रंप से चुनाव हारने वाली कमला हैरिस ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं आपको अपने पड़ोसियों के साथ नो किंग्स कार्यक्रम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हूं. हमारे देश में, सत्ता जनता के पास है."

"नो किंग्स" थीम का उद्देश्य उन ब्रिटिश-विरोधी विरोध प्रदर्शनों को याद दिलाना है जिनके कारण अमेरिका का जन्म हुआ, राजशाही और निरंकुशता का त्याग किया गया, और एक गणतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उनकी कोई शाही महत्वाकांक्षा है या वे किसी राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने फॉक्स बिजनेस टीवी के एक इंटरव्यू लेने वाले से कहा, "वे मुझे राजा कह रहे हैं. मैं राजा नहीं हूं." इन विरोध प्रदर्शनों के प्रायोजकों में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, मानवाधिकार अभियान और शिक्षकों जैसे कुछ ट्रेड यूनियन शामिल हैं. ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुए जब सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच गतिरोध के कारण सरकार का अधिकांश हिस्सा बंद है और इसे समाप्त करने के लिए कोई बातचीत नहीं हो पाई. यह भी पढ़ें : No Kings Protest: अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ‘नो किंग्स’ प्रदर्शन, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, सरकार ने बताया ‘देश-विरोधी’

डेमोक्रेट्स मेडिकल बीमा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में कटौती को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में ट्रंप का कहना है कि इससे राजकोष से 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि निकल जाएगी. इस गतिरोध के कारण, सीनेट सरकार को अस्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए कानून पारित करने में असमर्थ है. ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक शासित राज्यों में संघीय बल भेजने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन भड़क उठे.

सरकारी बंद के दौरान, ट्रंप ने कई डेमोक्रेट शासित राज्यों में कार्यक्रमों के लिए फंड रोक दिया है. विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिंदु ट्रंप द्वारा डेमोक्रेट्स के अधीन राज्यों में संघीय नियंत्रण वाली सेना का इस्तेमाल करना था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कानून-व्यवस्था चरमरा गई है और अपराध बेकाबू हो गए हैं. उन्होंने कुछ शहरों में कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने की धमकी दी है, हालांकि अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है. न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया.

पश्चिमी तट पर लॉस एंजिल्स में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जहां संघीय आव्रजन और अन्य अधिकारियों की आव्रजन प्रवर्तन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है. बीच में, शिकागो में, जहां गवर्नर जेबी प्रित्जकर ट्रंप के सबसे कड़े आलोचकों में से एक के रूप में उभरे हैं, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. ट्रंप ने शिकागो और इलिनोइस को अपने अभियान का केंद्रबिंदु बनाया है. शहर और उपनगरों में संघीय अधिकारियों और संघीय आव्रजन प्रवर्तन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई हैं. 2,500 से ज्यादा बड़े और छोटे विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है और ज्यादातर प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है.