What Is a Hub Son Trend: 18 से 34 वर्ष की आयु वाले युवा छोड़ रहे नौकरी, घर बिता रहे आरामदायक जिंदगी; America में ऐसा क्यों हो रहा है?

What Is a Hub Son Trend: अमेरिका (America ) में एक नया सोशल ट्रेंड तेजी से फैल रहा है, जिसमें कुछ पुरुष अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर घर पर रहकर अपने माता-पिता की मदद कर रहे हैं. मीडिया ने इन पुरुषों को 'Hub Son' कहा है, जो पति और पुत्र का मिश्रण है. ये पुरुष अपनी नौकरियां छोड़कर घर पर रहकर सफाई, खाना बनाना और खरीदारी जैसे घरेलू काम करते हैं. बदले में, उन्हें मुफ्त आवास, आर्थिक सहायता और एक आरामदायक जीवन मिलता है.

यह बदलाव समाज में पारंपरिक भूमिकाओं की सीमाओं को चुनौती दे रहा है और नई पीढ़ी के जीवन विकल्पों में विविधता ला रहा है.

मां फ्लाइट अटेंडेंट, बेटा बना 'Hub Son'

एक उदाहरण के तौर पर ल्यूक पार्कहर्स्ट हैं, जिन्होंने 34 साल की उम्र में अपनी अच्छी तनख्वाह वाली सेल्स की नौकरी छोड़कर लास वेगास (Las Vegas) में अपने माता-पिता के घर रहने का फैसला किया. अब, ल्यूक दिन भर काम करते हैं, जबकि उसकी मां, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है, घर का खर्च चलाती हैं.

उसकी माँ ने मीडिया से कहा, "वह मेरा बच्चा है. अब मुझे कचरा बाहर निकालने या खरीदारी करने की चिंता नहीं करनी पड़ती. मैं उसे पति पुत्र कहती हूं."

18 से 34 वर्ष की आयु वाले युवा छोड़ रहे नौकरी

विशेषज्ञों के अनुसार, 18 से 34 वर्ष की आयु के लगभग एक तिहाई अमेरिकी अब अपने माता-पिता के साथ रहते हैं. इस प्रवृत्ति के लिए मुद्रास्फीति, अस्थिर आवास बाजार और नौकरी की थकान जैसे कारक जिम्मेदार हैं.

यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि कैसे आधुनिक युवा पारंपरिक नौकरियों और करियर की तुलना में घरेलू जीवन और अपने माता-पिता के साथ समय बिताने को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं.