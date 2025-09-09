Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में नहीं थम रही है हिंसा! अब वित्त मंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@axis_metro16892)

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल (Nepal) में हिंसा (Violence) रुकने का नाम नहीं ले रही है. पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा (Prime Minister KP Sharma) ने इस्तीफा से दिया. प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया. अब नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल (Finance Minister Bishnu Prasad Paudel) को लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा. इस दौरान सड़क पर मंत्री भागते हुए नजर आएं और इस दौरान एक शख्स उन्हें उछलकर लात मारता है. इसके बाद एक शख्स को संभालते हुए वहां से लेकर जाता है और लोग भी उनका पीछा करते है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की Gen Z नाम के युवाओं ने सोशल मीडिया पर पाबंदी (Restrictions) और भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ ये आंदोलन (Agitation) छेड़ा था.

नेपाल के वित्तमंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा

वित्त मंत्री जान बचाकर भागे

नेपाल (Nepal) में लगातार भड़क रहे प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा लिया.मंत्री जान बचाकर भागते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पकड़कर लात-घूंसों से पीटा.

प्रधानमंत्री ओली ने पहले ही दिया इस्तीफा

इससे पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Prime Minister KP Sharma Oli) ने पद से इस्तीफा दे दिया. प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर हमला कर आगजनी की थी.इस्तीफे की घोषणा करते हुए ओली ने कहा,'मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि देश में राजनीतिक समाधान और समस्याओं का हल निकालने के लिए आगे कदम बढ़ाए जा सकें.ओली के अलावा उनकी सरकार के कम से कम 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है.इससे नेपाल की राजनीति में बड़ा संकट गहरा गया है.

जेन झेड आंदोलन की आग

नेपाल में यह उग्र आंदोलन Gen Z नाम से युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुआ. सोमवार को हजारों युवाओं ने काठमांडू (Kathmandu) और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरकर सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया.इन प्रदर्शनों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.सरकार ने सोमवार रात सोशल मीडिया बैन हटा दिया था, लेकिन गुस्साए प्रदर्शनकारियों (Protesters) ने आंदोलन जारी रखा.मंगलवार को भी कई जगह मंत्रियों और सरकारी इमारतों में आगजनी की गई. यहां तक कि नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री अर्जु राणा भी इस हिंसा में घायल हो गए.

हवाई अड्डा बंद, सेना तैनात

लगातार हिंसा के बीच काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (TIA) पूरी तरह बंद कर दिया गया है. हालात काबू में रखने के लिए नेपाली सेना को तैनात किया गया है.'Gen Z' ग्रुप ने संसद भंग करने, सभी सांसदों के सामूहिक इस्तीफे और उन अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग की है जिन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने या हिंसक आदेश दिए थे. साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी सिफारिश प्रदर्शनकारी करेंगे, और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए.