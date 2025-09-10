Nepal Next PM: केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन? बालेन्द्र शाह के पीएम बनने की अटकलें तेज़

यह आंदोलन एक विवादित सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ था, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और 26 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। हालांकि, यह बैन मंगलवार को हटा लिया गया, लेकिन तब तक हिंसा भड़क चुकी थी.

संयुक्त राष्ट्र ने भी स्थिति की जांच की मांग की है

ओली ने राष्ट्रपति पौडेल को सौंपा इस्तीफा

युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार दोपहर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को सौंप दिया. उन्होंने कहा कि वे जान-माल के नुकसान से दुखी हैं, लेकिन प्रदर्शनों को "साजिश" करार दिया. इस्तीफे के तुरंत बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर में घुसकर आग लगा दी, जिससे काला धुआं उठने लगा. यह हिंसा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुए आंदोलन का उग्र रूप है, जो अब भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग के खिलाफ व्यापक संघर्ष बन गया .