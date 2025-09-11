Nepal Gen-Z Protest: नेपाल के अरबपति उपेंद्र महतो के घर में जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों ने की लूटपाट और तोड़फोड़, देखें वीडियो
नेपाल के अरबपति उपेंद्र महतो के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ (Photo: X|@Raghvendram14)

पड़ोसी देश नेपाल में जेन-ज़ी प्रोटेस्टर्स द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शक और आगजनी की स्तिथि पैदा हो गई है. इस विरोध प्रदर्शन में काफी लोगों की जान चली गई है. इस दौरान जेन-ज़ी प्रोटेस्टर्स ने महिला नेताओं और पुरुष लीडर्स की जमकर पीटाई की है. इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई भाग गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ राजनेताओं की पीटाई की है, बल्कि सरकारी जगहों, बिजनेस सेंटर्स और उद्योगपतियों के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की. इस बीच अरबपति उपेंद्र महतो के घर से एक बड़ी लूट और आगजनी का वीडियो वायरल हो रहा है. महतो फिलहाल मॉस्को में रहते हैं और 250-900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ नेपाल के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सरकार गिरा दी है. यह भी पढ़ें: Nepal Social Media Ban Protest: नेपाल में उथल-पुथल; चार चेहरों ने बदली आंदोलन की दिशा, ओली सरकार को हिलाया

सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के वीडियो में लोगों के एक समूह को सामान लूटते और संपत्ति में तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है. वीडियो में महतो के आलिशान महल में लूटपाट और तोड़-फोड़ करते हुए देखा जा सकता है. नेपाल से वायरल हो रहा वीडियो काफी डरावना है. कास्फी भारतीय लोग और टूरिस्ट वहां फंसे हुए है. कई होटलों को जला दिया गया है.

बता दें कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विवादास्पद प्रतिबंध के खिलाफ जनता के आक्रोश के रूप में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ एक हिंसक विद्रोह में बदल गया है. प्रदर्शनों से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब काठमांडू और पोखरा सहित कई शहरों में टार्गेट आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और बड़े पैमाने पर लूटपाट में बदल गया है.