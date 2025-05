VIDEO: न्यूयॉर्क में मैक्सिकन नौसेना के जहाज की ब्रुकलिन ब्रिज से टक्कर, दो नाविकों की मौत 19 घायल; हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने

Mexican Navy Ship Crash Brooklyn Bridge: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां मैक्सिकन नौसेना का एक ट्रेनिंग शिप कॉटेमोक (Cuauhtemoc) ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया. इस भीषण टक्कर में जहाज की तीनों मस्त टूट गईं और दो नाविकों की जान चली गई. हादसा इस दौरान हुआ जब जहाज तेजी से रिवर्स में चल रहा था. हादसे के वक्त जहाज पर 277 लोग सवार थे, जिनमें से कुल 22 लोग घायल हुए हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, जहाज के पायलट को किसी मैकेनिकल समस्या के कारण पावर लॉस हुआ, जिससे वह दिशा नियंत्रण खो बैठा और ब्रिज से जा टकराया.

जहाज पर एक बड़ी मैक्सिकन झंडा लहरा रहा था. टक्कर के बाद वह पूर्वी नदी के किनारे बने एक पियर से जा टकराया. कई लोग जहाज की टूटी मस्त पर फंसे हुए थे और 15 मिनट तक हवा में झूलते रहे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया.

NEW: Video shows sailors on the masts of the Mexican Navy ship Cuauhtémoc before it hit the Brooklyn bridge. #PuenteDeBrooklyn #Barco #boat pic.twitter.com/d3MiqS3KwE

— Ashish rai (@journorai) May 18, 2025