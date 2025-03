Germany Car Attack: जर्मनी के मैनहेम में बड़ा हादसा! कार के भीड़ में घुसने से 1 की मौत, कई घायल (Watch Video)

Germany Car Attack: जर्मनी के पश्चिमी शहर मैनहेम में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां एक कार भीड़ में घुस गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शहर के डाउनटाउन इलाके से दूर रहें. पुलिस के अनुसार, एक कार चालक ने मैनहेम के प्रमुख चौक पराडेप्लात्ज़ में पैदल यात्रियों के एक समूह को टक्कर मार दी. पराडेप्लात्ज़ एक व्यस्त इलाका है और यहां आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं. हादसे के तुरंत बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए.

इस घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह अकेला था या इसमें और लोग भी शामिल थे. पुलिस अभी मामले की गहराई से जांच कर रही है.

ये भी पढें: जर्मनी के ट्रेन स्टेशनों पर हिंसा और अपराध बढ़े

Another attack in Germany.

A car plows into a crowd near Wasserturm, killing 1 and injuring multiple people. Suspect in custody. #Mannheim #Germany pic.twitter.com/mtOC4h2chx

— Manish Shukla (@manishmedia) March 3, 2025