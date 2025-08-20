Israel Gaza War: गाजा पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू, 60 हजार रिजर्व सैनिकों को तैनात करेगा इजराइल
इजराइली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है. (Photo : X)

इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने सेना की उस योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने की बात कही गई है. इस सैन्य अभियान को पूरा करने के लिए लगभग 60,000 रिज़र्व सैनिकों को भी बुलाने की इजाज़त दे दी गई है. बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने न्यूज़ एजेंसी AFP से इस ख़बर की पुष्टि की.

लोगों में डर का माहौल, घर छोड़ने को मजबूर

इज़राइल के ज़मीनी हमले की आशंका के चलते हज़ारों फ़िलिस्तीनी नागरिक गाज़ा शहर के पूर्वी इलाकों से अपने घर छोड़कर जा रहे हैं. लगातार हो रही बमबारी से बचने के लिए लोग पश्चिम और दक्षिण के सुरक्षित इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं.

इज़राइल सरकार ने इस महीने की शुरुआत में गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए वोट किया था. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि यह शहर हमास का "आखिरी मज़बूत किला" है. इस योजना की वजह से दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है, इज़राइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बार फिर से युद्धविराम की कोशिशें तेज़ हो गई हैं.

नागरिकों को निकालने की तैयारी

इज़राइल ने हाल ही में कहा था कि वह गाज़ा शहर से आम नागरिकों को निकालने की तैयारी के लिए टेंट और आश्रय से जुड़ा सामान इलाके में आने की इजाज़त देगा. अनुमान है कि इस शहर में करीब 10 लाख लोग शरण लिए हुए हैं.

एक स्थानीय नागरिक का दर्द

गाज़ा शहर के एक निवासी, मूसा ओबैद ने रॉयटर्स को बताया, "मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी मानसिक शांति चाहिए. मैं लगातार इधर-उधर भटकना नहीं चाहता. यहां कोई ज़िंदगी नहीं बची है. हालात बहुत मुश्किल हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, और हम डेढ़ साल से बेरोज़गार हैं. यह बहुत, बहुत मुश्किल है."

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, Beit Lahiya इलाके से हाल के दिनों में 995 परिवार दक्षिण की ओर चले गए हैं.