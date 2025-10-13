AUDIO: 'मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं': पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष पर बोले Donald Trump, इजराइल-हमास जंग की दिया उदाहरण

Donald Trump Pakistan Afghanistan dispute (Photo : X)

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आतंकवाद (Terrorism) विवाद इस समय अपने चरम पर है. 11 और 12 अक्टूबर की रात को सीमा पर हुई भीषण झड़पों में लगभग 23 पाकिस्तानी सैनिक (Pakistani Soldiers) और 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके (Taliban Fighters) मारे गए. यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपनी जमीन से सक्रिय और पाकिस्तान में हमले करने वाले आतंकवादी समूहों (Terrorist Groups) के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

जवाब में, तालिबान (Taliban) ने पाकिस्तान के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके क्षेत्र में कोई भी आतंकवादी मौजूद नहीं है.

ट्रंप बोले- पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर विवाद खत्म करूंगा

🇦🇫🇵🇰 TRUMP: 8 WARS FIXED. NEXT UP? PAKISTAN-AFGHANISTAN. "This will be my 8th war that I have solved. And I hear there is a war now going on between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait until I get back. I'm doing another one because I'm good at solving. I'm… https://t.co/Md7b78Bydl pic.twitter.com/MEECgPhxpp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2025

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किए हवाई हमले

बीते गुरुवार को, पाकिस्तान ने Kabul और Eastern Afghanistan के बाजारों पर कई हवाई हमले (Air Strikes) किए, जिसके बाद तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों देशों ने एक-दूसरे की चौकियों को नष्ट करने का दावा किया. पाकिस्तान ने अपने जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया.

हालांकि, रविवार को अफगानिस्तान ने कहा कि उसने कतर और सऊदी अरब (Qatar and Saudi Arabia) के अनुरोध पर हमले रोक दिए हैं. दोनों अरब देशों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की थी.

डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर कराने की बात कही

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे. उन्होंने खुद को "युद्धों को सुलझाने में माहिर" बताया. ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल-हमास युद्धविराम (Israel–Hamas Ceasefire) उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सुलझाया गया आठवां युद्ध था.

ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स वन (Air Force One) से इजरायल रवाना होने से पहले दिया. उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस समय भीषण युद्ध चल रहा है. जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं उस मुद्दे को भी सुलझा लूंगा. मैं युद्धों को खत्म करने और शांति स्थापित करने में माहिर हूं"

'नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं, मानवता के लिए कर रहा'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनके प्रयास नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लाखों लोगों की जान बचाने पर गर्व है. मैंने यह किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए किया है."

ट्रम्प वर्तमान में मध्य पूर्व शांति मिशन पर हैं, जहां उन्होंने इज़राइल और हमास के बीच कैदियों की अदला-बदली और युद्धविराम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनका कहना है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष को इसी तरह की बातचीत से सुलझाया जा सकता है.