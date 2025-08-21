Frank Caprio Dies: नहीं रहें मशहूर रियलिटी टीवी शो के जज फ्रैंक कैप्रियो, 88 साल की उम्र में कैंसर से अमेरिका में निधन

Frank Caprio Dies: अमेरिका के मशहूर जज और रियलिटी कोर्ट शो ‘Caught in Providence’ से दुनियाभर में पहचान बनाने वाले फ्रैंक कैप्रियो अब इस दुनिया में नहीं रहे. 88 साल की उम्र में "पैन्क्रियाटिक कैंसर" (अग्नाशय कैंसर) से लंबी बीमारी के चलते बुधवार, 20 अगस्त को अमेरिका में उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट के जरिए दी गई.

88 वर्ष की आयु में निधन

बयान में कहा गया, "जज फ्रैंक कैप्रियो 88 वर्ष की आयु में, पैन्क्रियाटिक कैंसर के साथ लंबी और साहसी लड़ाई के बाद शांति से निधन हो गए. उन्हें उनकी सहानुभूति, विनम्रता और लोगों के प्रति उनके अडिग विश्वास के लिए बहुत प्यार किया गया था. जज कैप्रियो ने न केवल अदालत में बल्कि अपनी जिंदगी के अन्य पहलुओं में भी लाखों लोगों के दिलों को छुआ. उनकी गर्मजोशी, हास्य और दयालुता ने उन सभी पर अमिट छाप छोड़ी, जो उन्हें जानते थे. यह भी पढ़े: Alwaleed Bin Khaled Dies: नहीं रहें सऊदी के ‘स्लीपिंग प्रिंस’ अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल, 20 साल कोमा में रहने के बाद 36 साल की उम्र में निधन

दिसंबर 2023 में बीमारी का चला पता

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, जज कैप्रियो को दिसंबर 2023 में पैन्क्रियाटिक कैंसर का पता चला. लेकिन वे अपनी बीमारी के बीच भी उन्होंने अपने प्रशंसकों से लगातार संपर्क बनाए रखा और उनके परिवार ने उनके लिए भेजे गए "प्रार्थनाओं, प्रेम और समर्थन" के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया था. जज कैप्रियो ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, "मैं और मेरा परिवार आपके समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए बेहद आभारी हैं. यह हमें बहुत ताकत देता है.