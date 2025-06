Food Comes First: भूकंप के झटकों के बीच जान बचाने के बजाय खाना- खाता रहा चीनी लड़का, वीडियो वायरल

भूकंप के दौरान अपनी असामान्य मानसिक स्थिति के कारण एक चीनी लड़का इंटरनेट पर हंसी का पात्र बन गया है. 23 जून को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के किंगयुआन में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे परिवार के लोग डर गए; परिवार के सदस्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहर भागते हैं, भूखा बच्चा खाने की मेज पर रखे खाने के लिए वापस आता है. जल्दी में, वह जितना संभव हो सके उतना खाने की कोशिश करता है और भाग जाता है. घर के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह अज्ञात बच्चा इंटरनेट पर वायरल हो गया है. जीवन-मृत्यु की स्थिति में भोजन के प्रति उसकी गैर-परक्राम्य नीति से नेटिज़न्स चकित हैं. वायरल वीडियो में पिता और उसके दो बच्चों के परिवार को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखा जा सकता है, जल्द ही पिता को असामान्य आवाज़ें और भूकंप की अनुभूति होती है. पिता अपने छोटे बेटे के पीछे भागता है लेकिन बड़े बेटे को समझने में समय लगता है. यह भी पढ़ें: Caught On Camera: बेलारूसी पर्यटक ने रूसी हवाई अड्डे पर बच्चे को ज़मीन पर पटका, बच्चा कोमा में, खोपड़ी में फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी में चोट (Video)

वह भी घर के बाहर अपने पिता के साथ जाता है लेकिन जल्द ही डाइनिंग टेबल पर बचा हुआ खाना लेने के लिए वापस भागता है. वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक कटोरा लेता है लेकिन उसके पिता उसे भागने के लिए चिल्लाते हैं. भूखा-जिद्दी बच्चा फिर भी डाइनिंग टेबल पर वापस भागता है और जितना हो सके उतना खाना खा लेता है.

Nothing comes between this kid and his meal not even an earthquake.

pic.twitter.com/eWs218JHUH

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) June 25, 2025