Pakistan Social Media Hack: पहले भीख मांगी, अब पर्दा डालने की कोशिश?; क्या सच में पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के विभाग का एक्स अकाउंट हैक हुआ?

Pakistan Social Media Hack: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर किए गए करारे हमलों के बाद पाकिस्तान की हालत और भी बिगड़ती नजर आ रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन ने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से और कर्ज की अपील की थी. हालांकि बाद में पाकिस्तान ने दावा किया कि यह पोस्ट फर्जी है और उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के 'फैक्ट चेकर' ने X (पहले ट्विटर) पर उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "यह फर्जी है. अकाउंट हैक हो गया था."

लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही ICU में है. आईएमएफ के मुताबिक, पाकिस्तान पर लगभग 8.8 अरब डॉलर का बकाया है और वह चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है.

