फ्लाइट में वेज मांगने पर परोसा नॉनवेज, कहा- मीट के आसपास से खा लीजिए, 85 वर्षीय यात्री की हुई मौत

कतर एयरवेज में एक 85 वर्षीय यात्री की मौत के बाद एयरलाइन के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर किया गया है. दरअसल बुजुर्ग यात्री ने फ्लाइट में पहले से शाकाहारी भोजन का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें मांसाहारी खाना परोसा गया और क्रू ने कहा “ आप मीट के आसपास से खा लीजिए.” घटना जुलाई 2023 की है. लॉस एंजेलिस से कोलंबो जा रही फ्लाइट में 85 वर्षीय डॉ. अशोक जयवीरा (Dr Asoka Jayaweera) जो एक रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने लिए पहले से शाकाहारी खाना बुक किया था.

इसके बाद Qatar Airways की फ्लाइट में जब उन्हें नॉन-वेज खाना मिला तो उन्होंने क्रू से शिकायत की. जिसपर क्रू मेंबर्स ने उन्हें कहा कि “मीट के आसपास से खा लें.” जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तो खाना उनके गले में फंस गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े. क्रू ने तुरंत मेडिकल एडवाइजरी सर्विस की मदद ली, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई.

आपात लैंडिंग में देरी पर उठे सवाल

परिवार का आरोप है कि क्रू ने विमान की तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई. उन्होंने यात्रियों को बताया कि विमान “आर्कटिक सर्कल के ऊपर” है, इसलिए डाइवर्जन संभव नहीं है. लेकिन फ्लाइट डेटा से पता चला कि विमान वास्तव में अमेरिका के मिडवेस्ट के ऊपर था और लैंडिंग कराई जा सकती थी. कई घंटे बाद विमान एडिनबर्ग (स्कॉटलैंड) में लैंड हुआ, जहां डॉ. जयवीरा को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

परिवार ने एयरलाइन पर लगाया लापरवाही का आरोप

मृतक के बेटे ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में एयरलाइन पर लापरवाही और गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया है. उनका कहना है कि एयरलाइन ने न सिर्फ यात्री को सही भोजन नहीं दिया बल्कि मेडिकल इमरजेंसी में भी सही कदम नहीं उठाए.

कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक, मौत की वजह एस्पिरेशन निमोनिया बताई गई है. यानी खाना या तरल पदार्थ फेफड़ों में चले जाने से सांस रुकना.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब किसी एयरलाइन पर फूड सेफ्टी को लेकर सवाल उठे हैं. ब्रिटिश रियलिटी टीवी स्टार जैक फाउलर ने भी Qatar Airways पर शिकायत की थी कि उन्हें गंभीर एलर्जी की जानकारी देने के बावजूद नट्स परोसे गए.

इसी साल एक और घटना में Singapore Airlines की फ्लाइट को पेरिस में डाइवर्ट करना पड़ा, जब एक यात्री को सीफूड एलर्जी का गंभीर अटैक आया.

एयरलाइंस पर बढ़ रहा दबाव

एविएशन नियमों के मुताबिक, एयरलाइंस को यात्रियों की डायटरी और मेडिकल जरूरतों का ध्यान रखना अनिवार्य है, खासकर अगर इसकी जानकारी पहले से दी गई हो. लेकिन लंबी दूरी की उड़ानों में केटरिंग और लॉजिस्टिक्स के चलते कई बार यात्री को वही खाना नहीं मिल पाता जो उसने बुक किया होता है.