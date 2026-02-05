Dubai Gold Rate Today: दुबई में आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानें 18K, 22K, 24K गोल्ड के ताजा रेट

Dubai Gold Rate Today: वैश्विक सराफा बाजार में अस्थिरता के बीच गुरुवार को दुबई में सोने की कीमतों में नरमी देखी गई. 5 फरवरी 2026 को दुबई के बाजारों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम बुधवार के मुकाबले नीचे आ गए हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत, जो हाल ही में 600 दिरहम के पार थी, अब गिरकर 586.25 दिरहम प्रति ग्राम के स्तर पर आ गई है.
यह गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की मजबूती और अमेरिका-ईरान के बीच संभावित वार्ताओं के संकेतों के कारण सुरक्षित निवेश (safe-haven) के रूप में सोने की मांग घटने से हुई है. यह भी पढ़े: Dubai Gold Rate Today: दुबई में सोने की कीमतों में अब तक बड़ा उछाल, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट
दुबई में आज सोने के दाम (5 फरवरी 2026)
नीचे दी गई तालिका में आज के ताजा भाव दिरहम (AED), अमेरिकी डॉलर (USD) और भारतीय रुपये (INR) में दिए गए हैं:
|शुद्धता (Purity)
|प्रति ग्राम (AED)
|प्रति ग्राम (USD)
|प्रति 10 ग्राम (INR)
|24 कैरेट (24K)
|586.25
|$159.50
|₹1,43,834
|22 कैरेट (22K)
|542.75
|$147.70
|₹1,33,179
|21 कैरेट (21K)
|520.50
|$141.60
|₹1,27,703
|18 कैरेट (18K)
|446.25
|$121.40
|₹1,09,497
नोट: भारतीय रुपये (INR) की दरें 1 AED = ₹24.54 के अनुमानित विनिमय दर पर आधारित हैं.
कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस सप्ताह भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. सोमवार को कीमतों में उछाल के बाद, गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड की कीमतों में करीब 1% की कमी आई. अमेरिका में फेडरल रिजर्व के आगामी कदमों और भू-राजनीतिक तनाव में मामूली कमी के संकेतों ने निवेशकों को लाभ वसूली (profit booking) के लिए प्रेरित किया है.
पिछले 10 दिनों का रुझान
दुबई में सोने की कीमतें पिछले कुछ दिनों से काफी अस्थिर रही हैं. 29 जनवरी को 24K सोना अपने उच्चतम स्तर 635.50 दिरहम पर था, जो अब घटकर 586 दिरहम के करीब पहुंच गया है. खरीदारों और पर्यटकों के लिए, जो अक्सर भारत की तुलना में कम कीमत के कारण दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं, यह गिरावट खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकती है.
खरीदारों के लिए सलाह
दुबई में सोने के खुदरा बाजार की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ हर घंटे बदल सकती हैं. स्थानीय दुकानदारों और रिटेल आउटलेट्स पर कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है, क्योंकि वे मेकिंग चार्ज और वैट (VAT) के नियमों के अधीन होते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले लाइव दरों की पुष्टि जरूर करें.